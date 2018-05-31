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Paralisação dos Caminhoneiros

Oito aeroportos continuam sem combustível, diz Infraero

Mesmo com o fim da paralisação dos caminhoneiros, oito aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ainda sofrem com a falta de combustível

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 23:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 23:12
Oito aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ainda sofrem com a falta de combustível Crédito: Reprodução/Pixabay
Mesmo com o fim da paralisação dos caminhoneiros, oito aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ainda sofrem com a falta de combustível, segundo levantamento das 19h de hoje (30).
Os aeroportos que estão com falta de querosene são os de Uberlândia e Montes Claros, em Minas Gerais; Campina Grande, na Paraíba; Juazeiro do Norte, no Ceará: Palmas, capital do Tocantins; Imperatriz, no Maranhão; Londrina , no Paraná; e e Protásio de Oliveira, em Belém, no Pará.
Segundo a Infraero, os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.
>Paralisação de caminhoneiros provoca cancelamento de 6% dos voos
A recomendação para os passageiros é que procurem as companhias aéreas para consultas sobre a situação de seus voos. A Infraero orienta os operadores de aeronaves a planejar os voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida.

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