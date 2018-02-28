Odebrecht promete mais colaboradores em investigações do MP de SP

Fachada da Odebrecht Crédito: Marcos Alves/AG

A Odebrecht prometeu a promotores do Ministério Público de São Paulo ampliar o número de funcionários à disposição da Justiça para esclarecer crimes de corrupção cometidos pela empresa em contratos públicos com administrações paulistas nos últimos 12 anos. Os novos colaboradores ocupavam cargos de segundo e terceiro escalão na empresa e prometem dados complementares aos relatos, que ficaram de fora do primeiro acordo fechado com o Ministério Público Federal (MPF) em Curitiba.

Alguns dos complementos de relatos que serão negociados com o MP de São Paulo chegaram a ser apresentados em Curitiba, mas não entraram no primeiro acordo da empresa com a Lava-Jato, que mirava políticos e dirigentes do primeiro escalão da administração pública. Os crimes que devem ser investigados agora envolvem funcionários que não participaram diretamente da negociação ou do pagamento de vantagens indevidas pela empresa, mas que detém informações úteis à formação de prova nos processos a serem movidos pelo MP no estado. As informações incluem, ainda, dados dos sistemas informatizados de pagamento de propina mantido pela empresa ao longo dos anos.

No ano passado, o MP de São Paulo se recusou a aderir ao acordo de leniência da Odebrecht e, desde então, negocia com advogados da empresa acordos específicos para tratar de obras no estado. Há previsão de pagamento de novas multas e apoio em diversas investigações, tanto em âmbito cível quanto criminal, envolvendo órgãos estaduais e municipais. São apuradas obras de infraestrutura, transportes e serviços realizadas nos últimos anos.

Para lidar com os casos em investigação, o MP anuncia nos próximos dias a formação de uma força-tarefa composta pelos 10 promotores do Patrimônio Público, quatro do grupo especializado em investigar formação de cartel e lavagem de dinheiro (Gedec) e um do grupo que investiga organizações criminosas (Gaeco). A coordenação do grupo será do subprocurador-geral de Justiça Mário Luiz Sarrubbo.

A força-tarefa do MP estadual será anunciada quase oito meses depois da abertura de vários inquéritos para investigar a empresa, realizada em junho do ano passado com base em trechos da delação da empresa tornados públicos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, o Ministério Público Federal (MPF) também conta com uma força-tarefa para investigar crimes revelados no âmbito da Lava-Jato.

Em janeiro deste ano, a procuradora-geral da República Raquel Dodge redigiu parecer contrário ao compartilhamento de informações da delação da Odebrecht com o MP paulista, por entender que o pedido deveria ser feito à força-tarefa de Curitiba, unidade gestora do acordo de leniência da empresa. Usando o documento como base, o ministro Luiz Fux indeferiu pedidos dos promotores relacionados a processos que estão sob sua relatoria.

ACUSAÇÕES CONTRA KASSAB

Em dezembro de 2017, a empresa assinou acordos pontuais com os promotores, referentes a pagamentos ilícitos de R$ 21,2 milhões ao ex-prefeito paulistano e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab (PSD), em troca de vantagens em negócios na cidade, entre 2008 e 2014. O político nega a acusação.

Pelo acordo, a Odebrecht se compromete a ressarcir aos cofres públicos o mesmo valor pago a Kassab. A compensação pode ser paga à vista ou em parcelas anuais corrigidas conforme tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, por um prazo de até 22 anos. A negociação foi acelerada em função do risco de prescrição dos crimes envolvendo o ex-prefeito.