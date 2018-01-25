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Compensação

Odebrecht aceita pagar US$17,9 mi à Guatemala por atos de corrupção

Montante equivale aos subornos recebidos pelos funcionários públicos do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 11:19

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 11:19

Odebrecht Crédito:
A empreiteira brasileira Odebrecht aceitou pagar US$ 17,9 milhões para Guatemala, um montante equivalente aos subornos recebidos pelos funcionários públicos do país para o fechamento de contratos. A informação é do Ministério Público da Guatemala.
A Odebrecht foi acusada em vários países de pagar subornos milionários a funcionários de alto escalão, candidatos e presidentes para ser favorecida. Em 2016, os executivos da construtora admitiram pagamentos a autoridades guatemaltecas no valor de US$ 18 milhões para obter os contratos de construção de uma rodovia.
Uma investigação entre os Ministérios Públicos do Brasil e da Guatemala, juntamente com a Comissão Internacional contra Impunidade na Guatemala (CICIG), entidade da Organização das Nações Unidas (ONU), revelou há três dias que o ministro de Infraestrutura, Alejandro Sinibaldi, concordou em receber US$ 19,5 milhões para assegurar que a Odebrecht tivesse o contrato por US$ 300 milhões.
Mas Sinibaldi, que permaneceu como fugitivo desde meados de 2016, recebeu US$ 17,9 milhões, de acordo com a investigação.
A filial da construtora na Guatemala também se comprometeu a desistir de qualquer pagamento pendente derivado deste contrato, segundo informou a procuradora-geral, Thelma Aldana, em coletiva de imprensa.
O episódio de corrupção que incluiu a Guatemala também atingiu o ex-candidato presidencial Manuel Baldizón, que foi detido em 21 de janeiro em Miami, nos Estados Unidos, e que aguarda deportação por ter cobrado US$ 1,6 milhão do suborno pago a Sinibaldi.

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