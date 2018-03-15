OAB cobra agilidade e punição exemplar por assassinato de vereadora

Claudio Lamachia, advogado e presidente nacional da OAB Crédito: Divulgação

O Conselho Federal da OAB informou nesta quinta-feira que acompanha o caso sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e espera agilidade na apuração e punição exemplar para os grupos envolvidos. Em nota, o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, diz que é um crime contra toda a sociedade e ofende diretamente os valores do Estado Democrático de Direito .

A entidade critica a política de segurança equivocada adotada pelo governo.

O episódio triste e lamentável que é o assassinato de uma representante do povo resulta de anos de uma política de segurança equivocada, que só tem resultado em fortalecimento do crime. É hora de adotar medidas efetivas e mudar esse cenário", diz o texto.

De acordo com a OAB, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, assumiu com a entidade o compromisso de adotar medidas efetivas de combate ao crime, como o descontingenciamento da verba para investimento nos presídios.