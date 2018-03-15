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OAB cobra agilidade e punição exemplar por assassinato de vereadora

Em nota, a entidade critica a política de segurança e defende medidas efetivas

Publicado em 15 de Março de 2018 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 13:42
Claudio Lamachia, advogado e presidente nacional da OAB Crédito: Divulgação
O Conselho Federal da OAB informou nesta quinta-feira que acompanha o caso sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e espera agilidade na apuração e punição exemplar para os grupos envolvidos. Em nota, o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, diz que é um crime contra toda a sociedade e ofende diretamente os valores do Estado Democrático de Direito .
A entidade critica a política de segurança equivocada adotada pelo governo.
O episódio triste e lamentável que é o assassinato de uma representante do povo resulta de anos de uma política de segurança equivocada, que só tem resultado em fortalecimento do crime. É hora de adotar medidas efetivas e mudar esse cenário", diz o texto.
De acordo com a OAB, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, assumiu com a entidade o compromisso de adotar medidas efetivas de combate ao crime, como o descontingenciamento da verba para investimento nos presídios.
É preciso que o Estado retome o controle das prisões, que estão servindo como escola e quartel general dos criminosos.

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