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Coronavírus no Brasil

OAB adia segunda etapa de prova nacional para formados em direito

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado tomou essa decisão nesta segunda-feira (16) com base nas recomendações da OMS

Publicado em 16 de Março de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 17:52
A segunda fase da prova, a prático-profissional, seria aplicada no dia 5 de abril  Crédito: Divulgação
O exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que permite o exercício da advocacia, vai ser adiado por conta do coronavírus.
A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado tomou essa decisão nesta segunda-feira (16) com base nas recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde.
> CORONAVÍRUS | Confira a cobertura completa
A segunda fase da prova, a prático-profissional, seria aplicada no dia 5 de abril, mas o órgão decidiu que o exame acontecerá apenas em 31 de maio, já que "é necessário para auxiliar na diminuição da propagação do vírus, bem como garantir a proteção da saúde de todos os inscritos na prova".
Cerca de 30 mil pessoas estão inscritas.

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