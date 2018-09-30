O X da Questão da Saúde

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer e Cristiani Vieira Machado Crédito: Divulgação

A saúde aparece como o maior problema enfrentado pela população, em pesquisa realizada pelo Ibope no mês passado. Ao menos 70% dos eleitores de todos os Estados declararam que esse é o maior desafio que os próximos governantes enfrentarão. É fácil de entender o porquê de tamanha preocupação. Cenas de filas em postos de atendimento e de macas em corredores de hospitais, por exemplo, são recorrentes, apesar de desumanas. Mesmo tido como modelo de universalização do acesso à saúde, o Sistema Único de Saúde enfrenta desafios tão grandes quanto a sua dimensão. Esses desafios passam pela carência de recursos e pela má gestão, problemas comuns a diversos setores da administração pública, mas também por questões estruturais, entre elas as políticas públicas para o setor. Entre os aspectos que precisam ser revistos, segundo as especialistas ouvidas por A GAZETA, a pesquisadora e conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) Cristiani Vieira Machado e a integrante do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Bioética Elda Coelho Bussinguer, estão o equilíbrio de responsabilidades entre as esferas federal, estadual e municipal. Confira mais detalhes nas entrevistas a seguir:

As entrevistadas:

Cristiani Vieira Machado é médica, é doutora em Saúde Coletiva, pós-doutora em Ciência Política pela University of North Carolina at Chapel Hill (EUA), coordenadora do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Ensp/Fiocruz e conselheira da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco)

Elda Coelho de Azevedo Bussinguer é integrante do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Bioética, é pós-doutoranda em Saúde Coletiva, doutora em Bioética, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito da FDV e do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Políticas Públicas, Direito à Saúde e Bioética

A entrevista:

Filas em hospitais, macas em corredor, carência de médicos e equipamentos sucateados são, infelizmente, comuns na saúde pública brasileira. O problema é a falta de recursos ou de qualidade na gestão?

CRISTIANI VIEIRA MACHADO: O SUS é uma conquista, pois se baseia no reconhecimento da saúde como direito de todos, ou seja, visa a atender mais de 200 milhões de pessoas independentemente de renda, idade e condição de saúde. Mas o bom funcionamento de um sistema dessa dimensão requer recursos suficientes, e o financiamento do SUS sempre foi aquém do necessário. O gasto público em saúde no Brasil nunca ultrapassou 4% do PIB, bem abaixo de países que têm sistemas de saúde abrangentes, cujo gasto às vezes ultrapassa 8% do PIB. É baixo também em termos per capita. Além disso, é importante qualificar a gestão pública, de forma que cargos não sejam ocupados por pessoas em contratos temporários ou comissionados. Acrescente-se a importância de haver mecanismos de avaliação dos serviços e de prestação de contas à população. Em resumo: o financiamento é insuficiente, e a gestão pode melhorar. As duas dimensões precisam estar articuladas.

ELDA COELHO BUSSINGUER: O problema é multicausal. É um equívoco responsabilizar unicamente os gestores ou dizer que o problema é exclusivamente relacionado ao subfinanciamento. A PEC do teto dos gastos constitui-se hoje um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo setor. Se já havia subfinanciamento antes, imagine a partir de agora. A denominação PEC da Morte, com a qual é conhecida no setor saúde, é apropriadíssima. Teremos, literalmente, mortes em consequência dela. A grande questão por trás dos problemas é a disputa entre interesses públicos e privados, seja no estabelecimento das políticas públicas, seja nos modelos de gestão e atenção, seja na execução das ações, com todas as suas interfaces, em especial os problemas de atravessamento ético, como as redes de corrupção que se infiltraram no sistema e da falta de interesse em estabelecer uma cultura de regulação e auditoria do sistema.

Com a crise financeira, milhares de usuários migraram dos planos de saúde para o SUS. Quais as saídas para gerir um sistema em que os gastos só crescem?

CRISTIANI VIEIRA MACHADO: Os gastos em saúde tendem a crescer porque a população envelhece, os problemas de saúde tornam-se mais complexos e novas tecnologias são descobertas. Os sistemas de saúde que têm um setor privado forte, como o dos EUA, tendem a ser ainda mais caros e com piores resultados em comparação a países que têm sistemas públicos fortes, como os da Inglaterra e do Canadá. Os planos querem clientes em boas condições de saúde, tendendo a cobrar mensalidades altas e/ou a negar atendimento a idosos e pessoas com doenças que requerem tratamentos de alto custo. As indústrias produtoras de insumos e tecnologias querem vender seus produtos. Então, o Estado precisa regular o setor privado e priorizar o sistema público de atenção à saúde. As saídas envolvem aumentar o investimento no sistema público e reduzir os subsídios ao setor privado; fortalecer a atenção básica; fortalecer a pesquisa e a produção nacional de medicamentos para assegurar a sua disponibilidade gratuita; e regular a incorporação de novas tecnologias.

ELDA COELHO BUSSINGUER: O SUS precisa enfrentar, primeiro, o problema da PEC do teto dos gastos. De fato, todos os usuários de planos de saúde também são usuários do SUS. A Vigilância Sanitária atende a todos, e a Vigilância em Saúde da mesma forma. O governo federal, que ao longo dos tempos incentivou, inconstitucionalmente, a migração dos usuários do SUS para os planos de saúde, agora precisa rever seus planos. Há caminhos possíveis. Por exemplo, o Estado, que sempre fez vistas grossas para o ressarcimento ao SUS, que tem que ser feito sempre que um usuário de plano de saúde é atendido no serviço público, agora deverá criar mecanismos de luta por esse ressarcimento. São milhões que poderiam ajudar a solucionar os graves problemas existentes.

Muitas pessoas buscam o Judiciário para conseguir medicamento ou tratamento negado pelo Estado, o que desequilibra ainda mais o orçamento. Como conter a judicialização sem ferir garantias fundamentais?

CRISTIANI VIEIRA MACHADO: Uma primeira questão a ser considerada é se as pessoas estão conseguindo acesso a medicamentos e tratamentos eficazes e já incorporados ao SUS. Nesses casos, o importante é assegurar a produção nacional ou a compra desses insumos pelo Poder Público e sua provisão na rede pública. Outra questão é quando as pessoas acionam a Justiça para ter acesso a medicamentos ou terapias que ainda não foram incorporados ao SUS, por dúvidas quanto à efetividade ou por segurança. Isso requer análise cuidadosa por especialistas e elaboração de protocolos clínicos. Nesse âmbito, é importante a articulação entre os gestores públicos e os membros do Ministério Público e do Judiciário para que todos atuem no sentido de assegurar o cumprimento do direito à saúde, mas também as recomendações científicas.

ELDA COELHO BUSSINGUER: A judicialização tem dois aspectos. O primeiro é que, de fato, o Estado viola direitos e, nesse sentido, deve ser demandado. O segundo é que, muitas vezes, demanda-se o Judiciário não por motivos de saúde, mas de desejos  alimentados pela própria indústria. O Estado hoje não possui a quantidade de leitos necessários. Sem leitos, a judicialização será uma crescente. Aí sim, é um questão de gestão. Outro ponto é o interesse da indústria de medicamentos e equipamentos, que fomenta uma judicialização com vista à incorporação de medicamentos ainda não registrados ou procedimentos de alto custo em busca de sua própria saúde financeira e não da saúde da população.

Governo federal, Estados e municípios dividem responsabilidades para o funcionamento do SUS. A relação entre essas esferas é equilibrada ou existem desajustes?

CRISTIANI VIEIRA MACHADO: A descentralização da saúde no Brasil foi muito voltada para os municípios, que em sua maioria são de pequeno porte e não dão conta, sozinhos, de garantir o acesso e o cuidado em saúde. O desafio é fortalecer a cooperação e articulação entre esferas de governo, considerando a especificidade do papel de cada uma.

ELDA COELHO BUSSINGUER: Não há equilíbrio de forma alguma. Os municípios estão sobrecarregados. O governo federal e os governos estaduais arrecadam a maior parte dos impostos e não repassam para os municípios, que têm assumido cada vez mais responsabilidades. O governo estadual, por exemplo, deixou de repassar recursos da atenção básica para os municípios capixabas na ordem de 160 milhões. Ou mudamos essa realidade ou os municípios ficarão estrangulados.

O governo federal criou o programa Mais Médicos para suprir a carência de profissionais no interior e nas periferias, ampliando o atendimento básico. A medida cumpre seus objetivos ou deve ser revista?

CRISTIANI VIEIRA MACHADO: Antes mesmo do Mais Médicos, o SUS favoreceu uma expansão dos serviços de atenção básica. Estima-se que as equipes de Saúde da Família abrangem mais de 50% da população brasileira. Ocorre que, em áreas remotas, sempre houve dificuldades de lotação e/ou de fixação de médicos. O Mais Médicos foi proposto compreendendo três vertentes: lotação de médicos em áreas de alta vulnerabilidade social; abertura de novas faculdades de Medicina em regiões com poucos médicos e expansão de vagas em faculdades já existentes e mudanças na formação dos médicos. No que diz respeito à primeira vertente, pode-se dizer que foi bem-sucedido. Houve polêmicas, mas o fato é que a abertura de vagas do programa foi feita primeiro para os brasileiros. As outras vertentes precisam ser mais bem estudadas.

ELDA COELHO BUSSINGUER: O programa provocou reação contrária por parte da corporação médica em razão de estar atrelado, naquele momento, à vinda de profissionais cubanos para o Brasil. Na realidade, o programa estava direcionado a atender, prioritariamente, uma carência de profissionais nos municípios nos quais não se conseguia fixar médicos. O risco de disputa por postos de trabalho nunca existiu. Os editais sempre priorizaram brasileiros. Apesar de ter sido tão criticado, o programa se impôs pelos resultados. Hoje há municípios totalmente dependentes desse programa. Diversos estudos científicos evidenciam que além da oferta de serviços e da melhoria do acesso, houve significativa melhoria das condições de saúde.





Muitos governos têm entregado a gestão de hospitais a entidades privadas certificadas como organizações sociais, modelo apontado como caro e ineficaz por setores da sociedade. Qual sua opinião?

CRISTIANI VIEIRA MACHADO: O modelo de OS foi proposto no contexto da reforma do Estado dos anos 1990. Preconizava-se a retração da atuação do Estado na prestação direta de serviços. O SUS estava se expandindo sob restrições para a contratação de pessoal, impostas pela Lei Camata (1996) e depois a Lei de Responsabilidade Fiscal (2000). A demora do STF em julgar a constitucionalidade do modelo também favoreceu a proliferação. No caso de hospitais, especialmente os de grande porte e maior complexidade, observa-se que o modelo tradicional de gestão é inviabilizado pela LRF, Lei 8.666 e demais restrições impostas à administração direta. Há controvérsias sobre o tema entre os especialistas. Uma alternativa seria restringir a adoção do modelo a situações específicas ou a alguns tipos de serviços. Mantido o modelo de OS, seria necessário restringir sua atuação à prestação de serviços, mantendo as responsabilidades de planejamento, gestão e coordenação ao Poder Público.