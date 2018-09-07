O X da Questão da Economia

Zeina Latif e Maílson da Nóbrega são economistas Crédito: Divulgação

O desequilíbrio das contas públicas é um elefante na sala de estar. Constrangedor, mas impossível de ser ignorado. Se o próximo presidente, juntamente ao renovado Congresso Nacional, não assumir o compromisso de implantar o ajuste fiscal, o Brasil verá o retorno de um cenário contra o qual lutou muito para se livrar, de inflação galopante e desigualdade aguda. Esse é o primeiro ponto da cartilha para a retomada do crescimento, segundo dois renomados economistas convidados para esta quinta edição da seção O X da Questão, que debate grandes temas da agenda brasileira até o primeiro turno das eleições, em outubro. O ex-ministro da Fazenda do governo José Sarney Maílson da Nóbrega e a doutora pela USP Zeina Latif também apontam a necessidade de reformas, em especial a da Previdência e a tributária, para gerar um ambiente seguro e atrativo para os investimentos e, com isso, alavancar os empregos e resgatar o país da crise. O grande motor de crescimento de longo prazo e, portanto, de renda é a produtividade, comenta Zeina. A solução, mais uma vez, está nas reformas. No longo prazo, é preciso cuidar da melhoria da qualidade da educação, complementa Maílson. Os caminhos para o crescimento não são únicos, mas a jornada precisa começar logo. Por isso a importância de debates como este.

Os entrevistados:

Maílson da Nóbrega - É economista e atua como consultor e palestrante. Foi ministro da Fazenda no governo José Sarney. Possui um blog no site da Veja. Em 2017, tornou-se membro da Academia Internacional de Direito e Economia. É autor de livros como O Acaso Beneficia Quem se Prepara e A Economia, Como Evoluiu e Como Funciona.

Zeina Latif - É doutora em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e economista-chefe da XP Investimentos. Trabalhou no Royal Bank of Scotland (RBS), ING, ABN-Amro Real e HSBC. Semanalmente, escreve colunas para o Broadcast da Agência Estado.

A entrevista:

Por que o ajuste é crucial para a economia voltar a crescer? O que mais deve ser feito para essa retomada?

MAÍLSON DA NÓBREGA: O ajuste é crucial porque a situação fiscal tornou-se insustentável. Sem ele, a relação entre a dívida pública e o PIB, o principal indicador de solvência do setor público, seguirá em trajetória explosiva. Essa relação era de 51% no início do primeiro mandato de Dilma e deve ser de perto de 80% no fim deste ano. Sem deter essa trajetória em algum momento, a elevação do risco fará com que o Tesouro perca a capacidade de vender seus títulos para pagar juros e amortização. O decorrente colapso fiscal nos traria de volta a inflação alta e sem controle. Como já aprendemos, a inflação dificulta o cálculo econômico, inibe o investimento, bloqueia a inovação, desperdiça recursos escassos e amplia as desigualdades, pois prejudica principalmente as classes menos favorecidas. O Brasil depende de outras medidas para recuperar a capacidade de crescer  casos da reforma tributária, da ampliação dos investimentos em infraestrutura e da melhoria da qualidade da educação  mas sem o ajuste fiscal nosso futuro será medíocre. Não é demais acrescentar que a democracia estaria sob risco caso ingressássemos novamente em um período de alta inflação, baixo desempenho econômico e dificuldade de gerar emprego e renda para os trabalhadores.

ZEINA LATIF: Quando há desajuste das contas públicas e falta de perspectiva para consertar, o resultado é o descontrole da inflação. Certamente, isso não vale para todos os países, como os da Zona do Euro, que ficam mais protegidos pelas amarras do regime cambial. Mas vale para a maioria. Este é um tema bastante consolidado na literatura econômica: a inflação elevada/descontrolada e a pressão cambial como resultado de crise fiscal. Exemplos recentes são da Turquia e Argentina. No Brasil, estamos em compasso de espera, pois há chances de algum ajuste fiscal nos próximos anos, se não para produzir inflação e Selic mais baixas, mas para ao menos evitar o descontrole da inflação. Se o próximo presidente não for capaz de entregar esta agenda tempestivamente, o ambiente macroeconômico poderá se deteriorar rapidamente, a depender do quadro internacional. A estabilidade macro é alicerce do crescimento.

O ajuste das contas públicas é o suficiente para trazer as taxas de juros praticadas no país a patamares mais amigáveis?

MAÍLSON DA NÓBREGA: O ajuste é essencial para manter as taxas nos níveis atuais. Quedas adicionais dependerão de outras reformas e de mudanças culturais, principalmente as que assegurem a redução do spread bancário. Muitos imaginam, inclusive candidatos à Presidência, que isso se faz com tributação e ampliação da concorrência entre instituições financeiras. Na realidade, estudos do Banco Central mostram que concentração bancária não implica necessariamente ausência de competição.

ZEINA LATIF: Sim. Poderemos ter taxa Selic de um dígito de forma sustentada. A questão fiscal é a que mais distingue o Brasil dos vizinhos mais maduros na gestão da política econômica na América Latina (Chile, Colômbia, Peru, México). O Brasil precisa aumentar a taxa de poupança para ter taxa de juros civilizada, e a chave é o ajuste fiscal.

O que deve ser feito para recuperar a credibilidade e alavancar os investimentos no país?

MAÍLSON DA NÓBREGA: A recuperação da credibilidade depende das reformas. Sem elas, a situação se deteriorará rapidamente. Hoje, apesar da insustentável situação fiscal, os investidores nacionais e estrangeiros continuam adquirindo títulos do Tesouro. A explicação está na ideia de que será aprovada a reforma da Previdência e outras no campo fiscal, independentemente de quem seja o eleito. Essa percepção tem uma boa dose de ingenuidade, pois nem todos os candidatos viáveis conseguirão convencer a opinião pública e mobilizar apoio no Congresso para aprovação dessas reformas. Se isso acontecer, a ficha vai cair. Haverá uma rápida generalização da percepção de risco de insolvência, levando-nos ao colapso fiscal que mencionei.

ZEINA LATIF: Confiança é a palavra-chave. Para começar, um ambiente macroeconômico mais previsível e taxas de juros mais baixas consistentemente. Mas não é só isso. É essencial o setor privado ter maior segurança para investir. As regras tributárias e regulatórias são complexas, falhas, mudam com frequência, sem critérios, e produzem insegurança jurídica. Quem investe no Brasil lida com ambiente de muitas incertezas. O problema não é falta de recursos. Se assim fosse, a estratégia do BNDES no Lula II e Dilma teria funcionado para destravar investimentos. Com as regras do jogo mais previsíveis, o investidor local e estrangeiro terá maior interesse no Brasil, pelo mercado consumidor amplo e elevada demanda por infraestrutura.

Privatizar é o caminho?

MAÍLSON DA NÓBREGA: Privatizar é apenas uma parte, muito pequena, do conjunto de medidas para livrar o Brasil da insolvência fiscal. Um dos candidatos promete privatizar todas as empresas estatais e assim arrecadar R$ 2 trilhões para reduzir a dívida. Falta combinar com os russos. Esse candidato e seu mentor econômico desprezam a realidade e parecem não ter noção de prioridades. Quem começar por privatização caminhará para um atoleiro. Perderá o timing para realizar outras mudanças. O desgaste será inevitável. Eu e muitos outros somos favoráveis à privatização, mas constituímos uma pequena minoria. A grande maioria ainda não entendeu assim. O Instituto Datafolha mostrou que cerca de 80% dos brasileiros são contrários à privatização de empresas estatais. Vamos levar tempo até que a sociedade amadureça para a ideia de que o tempo das estatais já passou. Seja como for, o objetivo principal da privatização nunca foi resolver problemas fiscais. Isso era apenas um detalhe. O objetivo foi promover a eficiência e gerar ganhos de produtividade.

ZEINA LATIF: Também. Não resolve todos os problemas, mas é um passo importante. Os riscos fiscais produzidos pelas estatais são grandes e a capacidade de investimento é praticamente inexistente. O caso mais visível é o da Eletrobras. Sem sua privatização, não haverá investimento da empresa.

Como combater o desemprego, de forma duradoura? A mera retomada do crescimento resolve o problema ou ele é sintoma de algo mais grave?

MAÍLSON DA NÓBREGA: A principal causa do desemprego é a queda da atividade econômica. Infelizmente, a recuperação da economia dificilmente será suficiente para restaurar níveis de emprego do início deste século. A revolução digital, a robotização e a futura generalização do emprego da inteligência artificial vão destruir muitos postos de trabalho. Atividades repetitivas já estão substituídas por robôs. A economia compartilhada ameaça empregos de taxistas e o mercado de hotéis. Muitas dessas realidades já estão presentes por aqui. O grande desafio dos governos em todo o mundo é preparar massas de trabalhadores para melhorar sua qualificação. Sem isso o desemprego vai ficar cronicamente elevado. Em países ricos, o desemprego não aumenta por ora, mas cai a sua qualidade. Gerentes de fábricas são substituídos por robôs ou a empresa as transfere para outros países. Eles não ficam desempregados, mas as oportunidades surgem em empresas de alta tecnologia, para as quais não estão preparados.

ZEINA LATIF: A retomada do crescimento é a pedra fundamental, mas outras políticas públicas serão necessárias. Para começar, para reinserção e requalificação das pessoas que estão desempregadas há muito tempo. A qualificação da mão de obra, aquilo que os economistas chamam de capital humano, é urgente, principalmente diante dos desafios da tecnologia. Sem isso, o desemprego será estruturalmente elevado no país. As reformas trabalhistas foram um passo importante para reduzir a informalidade e, possivelmente, aumentar o emprego.

Temos graves problemas de renda e produtividade. São assuntos correlatos? Qual é a solução?

MAÍLSON DA NÓBREGA: A produtividade vem caindo sistematicamente no Brasil desde os anos 1980. Caiu de 2008 para cá. E, como se sabe, a produtividade é a grande fonte de elevação do potencial de crescimento da economia, e da geração de emprego, renda e bem-estar. Como diz o economista americano Paul Krugman, a produtividade não é tudo na economia, mas no longo prazo é quase tudo. Portanto, renda e produtividade são temas correlatos. Os salários e, portanto, a renda somente podem subir de forma sustentável quando há aumento da produtividade do trabalho. Sem isso, o aumento gera inflação. A solução, mais uma vez, está nas reformas, sejam as que melhoram o ambiente de negócios, sejam as que promovem a eficiência. No longo prazo, é preciso cuidar da melhoria da qualidade da educação, no que fracassamos redondamente desde o pós-guerra. Avançar na melhoria do ensino somente acontecerá se rompermos a cultura que tem prevalecido desde os anos 1980, segundo a qual resolve-se o problema da educação gastando mais. Hoje, o Brasil despende em educação 6% do PIB, relativamente mais do que os países ricos da OCDE (5,5%). A saída não é gastar mais, como pretende o Plano Nacional de Educação, que prevê elevar os gastos para 10% do PIB. Não depende de mais recursos, mas de estratégias para melhorar a qualidade da educação, aplicadas persistentemente por vários governos.

ZEINA LATIF: São bastante correlacionados. A literatura econômica mostra que o grande motor de crescimento de longo prazo e, portanto, renda, é a produtividade. Claro que outros fatores podem ajudar, como bônus demográfico e processo de urbanização, mas ambos algum dia se esgotam. Destravar a produtividade, que é baixa e está praticamente estagnada, exige avançar em 3 pilares: ambiente de negócios (a prioridade seria a reforma tributária), capital humano (a prioridade seria o ensino médio, onde os indicadores estão estagnados) e abertura da economia (que precisa ser cautelosa). Não há bala de prata. São várias reformas que precisam avançar. São agendas tecnicamente desafiadoras e politicamente difíceis, pois envolvem contrariar grupos organizados. Por outro lado, o debate sobre as reformas estruturais avançou bastante. O próprio governo Temer já iniciou esta agenda.

O Estado brasileiro precisa passar por uma reforma? Em que setores?

MAÍLSON DA NÓBREGA: Creio que essa pergunta já está respondida.

ZEINA LATIF: Sim, o Estado brasileiro tem funcionado muito mal, com políticas concentradoras de renda, com proteção demasiada a setores e a empresas pouco produtivos, com intervencionismo estatal exagerado, com pobre alocação de recursos públicos e com baixa qualidade dos serviços oferecidos. Inserir meritocracia na máquina pública, rever a estabilidade do funcionalismo, eliminar a rigidez orçamentária, fazer avaliação de resultado de políticas públicas, rever o pacto federativo e reforçar e definir o escopo de agência regulatórias são exemplos de medidas necessárias para melhorar a qualidade das políticas públicas.

Como recuperar a confiança perdida?

MAÍLSON DA NÓBREGA: A confiança será reconquistada se elegermos um presidente capaz de conseguir a aprovação das reformas. O risco é escolhermos alguém que empolga o eleitorado com promessas simples para problemas complexos, mas fracassa nas reformas. Infelizmente, a má gestão dos governos petistas, os escândalos de corrupção e a forma como evoluiu a Operação Lava Jato, que criou a ideia de que todos os políticos são corruptos, contribuíram para um sentimento de revolta e desesperança no eleitorado, que pode se tornar vítima da demagogia e de promessas irrealizáveis.

ZEINA LATIF: O país precisa voltar a crescer. Isso é essencial para trazer esperança para a sociedade, principalmente os mais jovens, e a empresários. O próximo presidente precisa conciliar habilidade política e humildade para entregar a agenda de crescimento.