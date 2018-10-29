'O trabalho é árduo e vamos precisar da ajuda de todos', diz Witzel

Na primeira entrevista depois de eleito governador do Rio, Wilson Witzel (PSC) disse que quer rever o acordo de recuperação fiscal. Afirmou que já conversou com o candidato derrotado, Eduardo Paes (DEM) e que o trabalho é árduo e será preciso a ajuda de todos.
Ele estava acompanhado da mulher, Helena, que vai cuidar do Rio Solidário e de assuntos relacionados à assistência social, do vice, Cláudio Castro (PSC) e de correligionários, como o deputado eleito Rodrigo Amorim (PSL), um dos que quebrou a placa com o nome da vereadora assassinada Marielle Franco.
"Recebi a ligação do Eduardo Paes, agradeci e parabenizei por ter participado do processo democrático. O antagonismo que temos agora precisa se tranformar numa união a favor do estado do Rio. Alguns pontos em comum precisam ser solidificados, na Segurança Pública especialmente. O trabalho é árduo e vamos precisar da ajuda de todos. O Eduardo Paes teve uma votação que tem que ser respeitada. A política é um debate de ideias, mas, se governada, deve ser para todos. Tenho certeza, desde o primeiro dia que pedi exoneração, que o povo queria a mudança", disse ele, em entrevista coletiva em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.
Um banner atrás de Witzel continha a imagem dele ao lado do presidenciável Jair Bolsonaro e de seu filho, Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio. Com 100% das urnas apuradas, ele obteve 59,87% dos votos válidos contra 40,13% de Eduardo Paes. O candidato acompanhou a apuração ao lado da mulher, Helena, e de três dos quatro filhos. Às 19h06m, com 96% das urnas apuradas, Witzel concretizou sua vitória matematicamente, já que Paes não tinha mais como alcançá-lo. Ele tinha 59,66% e Paes 40,34%.
Ele afirmou que quer rever o plano de recuperação fiscal:
"O regime de recuperação fiscal foi uma proposta ruim porque exige aumento de imposto, demissão de servidores e outras medidas entre as 20 cujas metas são dificeis de serem cumpridas", contou.
O governador eleito disse que está na segunda-feira, às 7h, na Central do Brasil para agradecer aos eleitores e que, depois, segue para a sede do PSC no Centro do Rio, onde participará de reuniões para a constituição do novo governo. Witzel já disse que a mulher vai cuidar do Rio Solidário e desenvolver atividades relacionadas à assistência social.
Durante a entrevista, Witzel fez um agradecimento especial ao interior, dizendo que sentiu que os eleitores dessas regiões do estado estavam preocupados com índices altos de violência que nunca tinham registrado antes.
"É trabalhar para devolver dignidade ao povo do Rio. Conto com vocês (da imprensa). Uma imprensa isenta é o que a gente espera, imparcial, que não tenha lado e sim tenha o compromisso com a verdade porque, já parabenizando Jair Bolsonaro, a verdade liberta. Contem comigo para ser transparente e entregar as inforçamações necessárias para que o cidadão saiba o que estamos fazendo", ponderou.