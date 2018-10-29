'O trabalho é árduo e vamos precisar da ajuda de todos', diz Witzel

O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido PSC, Wilson Witzel, em caminhada na zona central da cidade, um dia após a votação do primeiro turno Crédito: JORGE HELY

Na primeira entrevista depois de eleito governador do Rio, Wilson Witzel (PSC) disse que quer rever o acordo de recuperação fiscal. Afirmou que já conversou com o candidato derrotado, Eduardo Paes (DEM) e que o trabalho é árduo e será preciso a ajuda de todos.

Ele estava acompanhado da mulher, Helena, que vai cuidar do Rio Solidário e de assuntos relacionados à assistência social, do vice, Cláudio Castro (PSC) e de correligionários, como o deputado eleito Rodrigo Amorim (PSL), um dos que quebrou a placa com o nome da vereadora assassinada Marielle Franco.

"Recebi a ligação do Eduardo Paes, agradeci e parabenizei por ter participado do processo democrático. O antagonismo que temos agora precisa se tranformar numa união a favor do estado do Rio. Alguns pontos em comum precisam ser solidificados, na Segurança Pública especialmente. O trabalho é árduo e vamos precisar da ajuda de todos. O Eduardo Paes teve uma votação que tem que ser respeitada. A política é um debate de ideias, mas, se governada, deve ser para todos. Tenho certeza, desde o primeiro dia que pedi exoneração, que o povo queria a mudança", disse ele, em entrevista coletiva em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Um banner atrás de Witzel continha a imagem dele ao lado do presidenciável Jair Bolsonaro e de seu filho, Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio. Com 100% das urnas apuradas, ele obteve 59,87% dos votos válidos contra 40,13% de Eduardo Paes. O candidato acompanhou a apuração ao lado da mulher, Helena, e de três dos quatro filhos. Às 19h06m, com 96% das urnas apuradas, Witzel concretizou sua vitória matematicamente, já que Paes não tinha mais como alcançá-lo. Ele tinha 59,66% e Paes 40,34%.

Ele afirmou que quer rever o plano de recuperação fiscal:

"O regime de recuperação fiscal foi uma proposta ruim porque exige aumento de imposto, demissão de servidores e outras medidas entre as 20 cujas metas são dificeis de serem cumpridas", contou.

O governador eleito disse que está na segunda-feira, às 7h, na Central do Brasil para agradecer aos eleitores e que, depois, segue para a sede do PSC no Centro do Rio, onde participará de reuniões para a constituição do novo governo. Witzel já disse que a mulher vai cuidar do Rio Solidário e desenvolver atividades relacionadas à assistência social.

Durante a entrevista, Witzel fez um agradecimento especial ao interior, dizendo que sentiu que os eleitores dessas regiões do estado estavam preocupados com índices altos de violência que nunca tinham registrado antes.