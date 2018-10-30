O que querem moradores dos bairros que deram mais votos a Bolsonaro

Eleitores esperam um país com mais emprego, mais segurança e sem corrupção Crédito: Carlos Alberto Silva

A adesão ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), em alguns bairros da Grande Vitória foi tão expressiva que chegou a cerca de 80% dos votos em algumas regiões, na eleição do último domingo. Mas não se pode dizer que as razões para que o capitão reformado fosse escolhido sejam unânimes. Eleitores ouvidos pela reportagem revelam motivos difusos para apertar o 17 nas urnas. Alguns deles levaram menos em conta as propostas e características de Bolsonaro e mais o sentimento antipetista que ele cultivou.

> Veja os votos por bairro no final da reportagem

Entre as expectativas desses eleitores, a de que o ir e vir se torne mais seguro e menos violento, a de que a economia se recupere e sejam criados empregos e a de que detentores de mandato deixem de jogar na lata de lixo a confiança que recebem de eleitores em cada eleição.

Na Capital, a vitória mais expressiva de Bolsonaro sobre Haddad ocorreu na Ilha do Boi. Em Vila Velha, na Praia da Costa. Os eleitores de Morada de Laranjeiras deram a ele a melhor votação proporcional da Serra. Em Cariacica, o melhor resultado do agora presidente eleito foi em Campo Grande.

Nesses bairros, o desempenho dele ficou muito acima dos 63% de votos que o Estado, em sua totalidade, deu a ele.

Em Campo Grande, foram 71,3% dos votos, enquanto o resultado dele em toda Cariacica foi de 60%. Em Morada de Laranjeiras, 72%. Já na Serra inteira foram 58% dos votos válidos.

Já na Praia da Costa, foram 80,2% dos votos dos eleitores do bairro. Na média da totalidade da cidade, Bolsonaro teve 68%.

Da Ilha do Boi saiu o melhor desempenho dele na Grande Vitória: 82,5%. Nos bairros de Vitória, Bolsonaro teve, em média, 63% dos votos. Os dados são da Justiça Eleitoral.

O empreendedor e advogado Bernardo Dalla, 25, é morador da Ilha do Boi. Tomou a decisão de votar em Bolsonaro tanto porque não via no candidato do PT, Fernando Haddad, condições de liderar o desenvolvimento do Brasil quanto por acreditar que o capitão reúne características positivas para melhorar a economia brasileira.

Bernardo Dalla, 25, é da Ilha do Boi e admira as propostas de Bolsonaro. Acredita que, com ele, a gestão não será voltada para um partido, mas para o todo Crédito: Carlos Alberto Silva

Para a campanha pró-Bolsonaro, o jovem fixou uma bandeira do Brasil na frente da casa, em contraste com as "bandeiras vermelhas" que os eleitores de Haddad usavam nas manifestações de apoio.

"Estou muito feliz com o resultado. Até arrepiei. Espero um Brasil mais próximo de países mais desenvolvidos do mundo, que dê mais valor aos empreendedores. Os empresários são muito importantes para o país", afirmou o advogado.

Ele destacou, ainda, a característica de Bolsonaro de não se voltar para exigências e interesses partidários ao tomar decisões. "O que mais me chama a atenção é que o governo não será para um partido. Será para todos. É importante ouvir isso de um governante. Se ele executar só uma parte das propostas econômicas que têm, o país melhora para todos", afirmou.

Já o carreteiro Edimar de Souza Soares, 32 anos, focou, ao decidir votar em Bolsonaro, na bandeira da segurança levantada por Bolsonaro. Morador de Morada de Laranjeiras, e com a frustração de quem já foi assaltado na cidade, é justamente nessa área que ele espera melhorias do governo federal.

Edimar Soares, 32, de Morada de Laranjeiras, votou em Bolsonaro por acreditar que ele será capaz de tornar o país um local mais seguro Crédito: Carlos Alberto Silva

"Hoje em dia está muito complicado, com muita violência. Ele tem propostas visíveis. Vai aumentar os salários dos policiais e das Forças Armadas. É aquele ditado: a ocasião faz o ladrão. Os caras são muito mal remunerados e dão a vida pela gente. Ele não vai deixar os policiais mais ricos, mas vai deixá-los mais à vontade", afirmou Edimar.

O fisioterapeuta Bernardo Carvalho, 39, é eleitor da Praia da Costa. Concorda que Bolsonaro é capaz e precisa tocar reformas estruturantes, mas está no grupo de eleitores bolsonaristas que votou mais contra o PT do que a favor do candidato do PSL.

Bernardo Carvalho, 39, é da Praia da Costa. Votou em Bolsonaro mais por ele ser contra o PT, mas também por esperar a aprovação das reformas Crédito: Carlos Alberto Silva

"Eu votei para tirar o PT. Sou mais contra o PT do que a favor de Bolsonaro. Espero que ele possa fazer as reformas necessárias ou, pelo menos, iniciá-las. Torço para que tiremos esse medo que muita gente tem dele, e que não é o meu caso, de não respeitar a democracia", contou.

Já em Cariacica, o comerciante José Geraldo Pinto, 60, morador de Campo Grande, tem baixíssimas expectativas positivas sobre o governo Bolsonaro. Mas por que votou no candidato do PSL? Por ser antiPT e estar cansados de escândalos de corrupção. "Não espero muita coisa. Espero só que sejam responsáveis e façam o melhor para o Brasil. Foi muito tempo com o PT, quase 20 anos. Foi um tempo sinistro", disse.