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Propaganda

O que pode e o que não pode na campanha eleitoral

Até agora, o que há é a pré-campanha, muito 'solta', que permite vários atos muito parecidos com os autorizados numa campanha eleitoral, mas que proíbe o pedido expresso de voto. Outdoors, showmícios e distribuição de brindes, no entanto, continuam vedados

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 01:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 01:10
Na verdade, estamos apenas no começo Crédito: Reprodução
A campanha eleitoral começa, oficialmente, na próxima quinta-feira (16). A propaganda na TV e no rádio, somente no dia 31. Mas aqui vão algumas informações sobre o que pode e o que não pode após a liberação do "peço o seu voto". Até agora, o que há é a pré-campanha, muito "solta", que permite vários atos muito parecidos com os autorizados numa campanha eleitoral, mas que proíbe o pedido expresso de voto. Outdoors, showmícios e distribuição de brindes, no entanto, continuam vedados. 
Este ano, a campanha é mais curta, terá duração de 52 dias. O horário eleitoral gratuito, incluído nesse período, ficará no ar por 35 dias (em 2014 foram 45).
Será também a primeira eleição com o fundo eleitoral de R$ 1,7 bilhão, sem contar os R$ 888 milhões do fundo partidário. Parte desta verba também poderá ser aplicada em campanhas. Estão proibidas doações por parte de empresas. Pessoas físicas podem contribuir.
O eleitor terá que escolher, em 7 de outubro, os ocupantes de seis cargos: presidente da República, governador do Estado, senador (duas vagas), deputado federal e deputado estadual.

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