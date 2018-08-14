O que pode e o que não pode na campanha eleitoral

A campanha eleitoral começa, oficialmente, na próxima quinta-feira (16). A propaganda na TV e no rádio, somente no dia 31. Mas aqui vão algumas informações sobre o que pode e o que não pode após a liberação do "peço o seu voto". Até agora, o que há é a", que permite vários atos muito parecidos com os autorizados numa campanha eleitoral, mas que proíbe o pedido expresso de voto. Outdoors, showmícios e distribuição de brindes, no entanto, continuam vedados.