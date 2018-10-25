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A favor ou contra?

O que pensam os deputados estaduais eleitos sobre temas polêmicos no ES

Parlamentares se posicionam sobre anistia a PMs; privatização do Banestes e da Cesan; criação de estatal de gás; proteção na Terceira Ponte e incentivos fiscais a empresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 19:17

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 19:17

Sede da Assembleia Legislativa do Estado Crédito: Marcelo Prest
Os deputados estaduais eleitos serão os responsáveis por votar e decidir os próximos capítulos da história do Espírito Santo. Dentro da limitação do poder que compete a eles, que é o de legislar e fiscalizar o Executivo, os parlamentares podem propor leis e também apreciar aquelas enviadas pelo Palácio Anchieta.
Levando em conta que o voto ou o veto de cada um é importante para a decisão coletiva, o Gazeta Online quis saber o posicionamento dos parlamentares eleitos sobre seis temas polêmicos que podem virar discussões no plenário da Assembleia Legislativa. 
Os 30 eleitos foram convidados a se manifestar. Após mais de uma semana, apenas 15 deles retornaram com suas opiniões. A seguir, saiba o que pensam sobre a criação de uma empresa estadual de gás; privatização do Banestes; privatização da Cesan; anistia aos policiais militares envolvidos na greve de 2017; proteção na Terceira Ponte; divulgação das empresas que recebem incentivos fiscais do governo estadual e quanto recebem.
O QUE ELES PENSAM
Dica: clique sobre o nome de cada deputado para ler os argumentos favoráveis e contrários.

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