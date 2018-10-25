O que pensam os deputados estaduais eleitos sobre temas polêmicos no ES

Sede da Assembleia Legislativa do Estado Crédito: Marcelo Prest

Os deputados estaduais eleitos serão os responsáveis por votar e decidir os próximos capítulos da história do Espírito Santo. Dentro da limitação do poder que compete a eles, que é o de legislar e fiscalizar o Executivo, os parlamentares podem propor leis e também apreciar aquelas enviadas pelo Palácio Anchieta.

Levando em conta que o voto ou o veto de cada um é importante para a decisão coletiva, o Gazeta Online quis saber o posicionamento dos parlamentares eleitos sobre seis temas polêmicos que podem virar discussões no plenário da Assembleia Legislativa.

Os 30 eleitos foram convidados a se manifestar. Após mais de uma semana, apenas 15 deles retornaram com suas opiniões. A seguir, saiba o que pensam sobre a criação de uma empresa estadual de gás; privatização do Banestes; privatização da Cesan; anistia aos policiais militares envolvidos na greve de 2017; proteção na Terceira Ponte; divulgação das empresas que recebem incentivos fiscais do governo estadual e quanto recebem.

O QUE ELES PENSAM