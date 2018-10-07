O que a atual disputa eleitoral ensina ao país?

Quatro Especialistas analisam o impacto e os ensinamentos deixados na campanha eleitoral deste primeiro turno. Veja abaixo:

Democracia em xeque

Vários foram os aprendizados que podem ser listados antes mesmo dos resultados finais desta eleição. De início, já se pode dizer que a democracia no Brasil não é tão estável quanto alguns pensavam: foram várias falas e comentários de candidatos à Presidência e à Vice-Presidência colocando em xeque valores democráticos, com, até mesmo, indicações de que o resultado das urnas poderá não ser respeitado.

A democracia no Brasil, de fato, ainda é muito nova, tem apenas 30 anos, assim como a Constituição Federal, que completou essa mesma idade este mês. Mas, sinceramente, antes do primeiro turno não se podia imaginar que os debates eleitorais seriam tão belicosos e cheios de ódio à própria democracia. Sim, isso surpreendeu a muitos que não imaginavam que alguém em sã consciência aceitaria a volta de uma ditadura militar torturadora no país, como a que se instalou em 1964 no Brasil.

Se este primeiro turno ensina que a democracia no Brasil ainda não é forte o suficiente para sustentar-se perante ataques organizados aos seus valores e à Constituição Federal, ele ensina também que os ideais do interculturalismo não serão facilmente incorporados por todos os brasileiros.

A aceitação da diversidade de etnias, de gênero, de religiões, de cor, de visão de mundo e até mesmo da liberdade de expressão e de pensamento não é um fato dado no Brasil. O primeiro turno mostrou que a aceitação e a convivência pacífica com a diferença, determinadas por uma série de leis e tratados internacionais, ainda não estão cimentadas em nossa sociedade. Vimos que basta um sussurro de ideias fascistas para que se abram discussões antes impensáveis sobre a necessidade ou não de aceitar o diferente.

E, por fim, importante ainda analisar o desejo de muitas pessoas em acreditar e divulgar notícias falsas, não por falta de reflexão antes de retransmiti-las, mas porque muitos ansiavam internamente que elas se tornassem verdadeiras. Em suma, assustam o ódio e a incapacidade de ser solidário às diferenças que foram externados por tantos de nossos concidadãos sem panos quentes.

Brunela Vieira de Vincenzi - Pós-doutora, professora de Direito da Ufes e presidente da ANDHEP

A eleição dos robôs e do fake

Na guerra, a verdade é a primeira vítima. A frase, atribuída ao pensador grego Ésquilo, ilustra muito bem o primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras este ano em relação ao que aconteceu nas redes sociais.

Muito antes do processo eleitoral se iniciar oficialmente, perfis fake e robôs atuavam fortemente para difundir notícias falsas e tentar influenciar a cabeça do eleitor. Dados da empresa AP/Exata, especializada em análise de dados da web, revelavam que 27% dos perfis que falavam sobre eleições no Twitter, há exatamente um ano, eram de interferência, ou seja, criados exclusivamente para interferir no processo eleitoral.

Os perfis falsos se especializaram em incitar discussões calorosas, de forma a provocar debates, fazendo com que determinadas publicações tivessem mais visibilidade, mesmo que fossem baseadas em suposições ou em realidades inventadas. E as discussões são o motor das redes sociais on-line, pois as publicações mais polêmicas são as que geram mais engajamento, repercussão e visibilidade, sendo mais exibidas nos perfis dos usuários.

Provavelmente todos os internautas se irritaram em algum momento, muitos certamente discutiram e até desfizeram amizades e relações familiares. Tudo devidamente incitado por uma indústria de factoides.

Essa guerra, cujas batalhas antes eram travadas nos programas eleitorais de TV e rádio, invadiu nossa vida privada sem pedir licença. Nos chegou de forma ininterrupta via WhatsApp, Instagram, Twitter e Facebook. Inaugurou uma nova era da comunicação política que promete permanecer por muitos anos.

Mas, em meio a tantas mudanças de paradigmas, quem conseguir atravessar o novo mundo digital e sair vitorioso das urnas terá que lidar com o mundo real. Terá que administrar o país e mostrar soluções. E não adiantará recorrer às fake news, pois elas não vão gerar emprego, saúde, educação ou segurança. O motor da união do país terá que funcionar off-line. Será preciso agora ligar as turbinas e devolver aos brasileiros o Brasil que perdemos em meio a algum algoritmo.

Sergio Denicoli - Pós-doutor em Comunicação e sócio-diretor da AP/Exata

Déficit civilizatório

Uma lição que se extrai deste primeiro turno, a mais clara, é a divisão do país em dois grandes campos. O que tenho assistido, principalmente nos grupos de WhatsApp, é o discurso de raiva, de discriminação, de intolerância. Não vi, como deveria ver, a discussão política, o debate das ideias, o debate sobre propostas ou sobre a concepção de mundo de cada candidato, seus anseios.

Vivemos o tempo das fake news, algumas delas tão risíveis que é difícil acreditar que produzam algum efeito. Mas o fato é que aí estão elas, seja em mensagens de texto, seja na voz de desconhecidos alçados à condição de celebridades em nossos nichos de pensamento. Vivemos, nesta campanha, um déficit civilizatório. O ataque aos direitos humanos, o renegar do direito à livre manifestação e o retrocesso em questões de costumes.

A decepção com o regime democrático, com as estruturas tradicionais do fazer político, se espraiam por todos os lados. Parece que o passado recente, feito de dor, tortura, censura e silêncio foi esquecido a ponto de absurdamente encontrarem eco em alguns os pedidos de intervenção militar.

Alguns agentes do Judiciário e do Ministério Público passaram a ocupar um espaço desmedido na mídia por força de um ativismo com nítido viés ideológico. Tempos difíceis, nos quais até mesmo o populismo judicial ganhou espaço na voz do ministro Luiz Fux, do STF, dizendo: Quando estão em jogo razões morais, razões públicas, devemos proferir decisão que represente anseio da sociedade em relação à Justiça.

Ao lado disso, os inúmeros escândalos protagonizados por agentes públicos criaram um sentimento de negação da atividade política, o que facilita a propagação do discurso autoritário e de um sentimento de dor e de caos.

Por isso, quando me perguntam o que aprendi neste 1º turno, me resta um tanto de dor, seja pela divisão clara no país, seja em razão da ausência da defesa da democracia na discussão política. O momento é de defesa da Constituição, dos direitos humanos, dos valores da vida.

Homero Mafra - Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo

Aprendizado a longo prazo

O processo eleitoral está em curso e, provavelmente, vai perdurar até o final do mês. Isso dificulta que alguns aspectos essenciais do seu desenrolar, que poderiam começar a ser avaliados com alguma racionalidade, o sejam desde já, até porque, mesmo que eleições sejam sempre marcadas por aspecto emocional, essa em específico foi povoada de raiva, ódio, intolerância e fake news.

Alguns aprendizados já são óbvios: o papel diminuto do tempo de propaganda eleitoral gratuita, das entrevistas e dos debates; a irrelevância dos partidos e a constatação de que as mulheres têm papel essencial na democracia.

No entanto, a crença no salvacionismo político, no papel de um líder iluminado, continua a ser um elemento perturbador de nossos processos políticos, pois, em que pese reivindicar uma presença maior na arena pública, os cidadãos continuam a se posicionar acriticamente sobre os limites do papel dos líderes na democracia e sem procurar compreender as consequências das principais linhas de ação apresentadas pelos candidatos.

Precisamos reconstruir o sentido da política como símbolo, sim, de disputas, mas que tem como postulado, também, a construção de consensos possíveis. Política não deve ser encarada como uma luta de vale-tudo, em que o objetivo seja eliminar o inimigo.

Não podemos continuar pensando a política a partir das individualidades. O que nos garante numa democracia o espaço de liberdade pessoal, componente importante das sociedades contemporâneas, são as instituições. Comprometer a política com a melhoria das instituições para que sirvam ao interesse público continua a ser a principal aposta da democracia.

Esses são aprendizados de longo prazo, e o atual processo eleitoral, de todos nós historicamente desconhecido, com alto grau de intransigência, o papel das redes sociais e dos aplicativos de mensagens e uma democracia representativa no ocaso de sua existência, demorarão algum tempo a maturar. Resta-nos, com paciência, defender a democracia para compreender as transformações em curso.