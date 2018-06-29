'O jornalismo precisa ajudar os eleitores a navegar nesse espaço poluído'

A britânica Claire Wardle é referência mundial nos estudos sobre disseminação de conteúdos enganosos. Liderou grandes projetos de checagem de informações em França, Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Desde 2015, ela comanda a ONG First Draft, focada em produzir guias éticos e práticos para combater a desinformação on-line.

Em palestra no 13º Congresso da Abraji, em São Paulo, Claire destacou que um dos desafios para se reduzir o impacto do fenômeno está no fato de conteúdos falsos mexerem com a emoção das pessoas. Isso faz com que elas queiram acreditar no que estão consumindo, ainda que se diga para elas que aquilo foi criado com a intenção de manipular.

First Draft teve a iniciativa de criar o projeto Comprova , do qual o Gazeta Online faz parte com outras 23 empresas de mídia do país, para identificar e explicar rumores, conteúdo forjado e táticas de manipulação que possam influenciar a campanha para as eleições presidenciais no Brasil em 2018.

Confira a entrevista concedida por Claire ao Gazeta Online:

Não há tanta expectativa sobre influência estrangeira na eleição brasileira, como houve nos Estados Unidos. Mesmo assim, a desinformação é um grande problema para nós?

Eu não teria tanta certeza que não haverá influência estrangeira. Já temos visto evidências de grupos de extrema-direita dos Estados Unidos influenciando apoiadores de políticos brasileiros. Temos observado conexões entre Brasil e Estados Unidos. Eu não tenho tanta certeza sobre não haver influência externa. E há possibilidade de interferência de outros países. Rússia também tem feito esforços ao redor do mundo. Por isso, acho que é muito importante continuar checando.

O que você destacaria a respeito da efetividade do projeto semelhante realizado na França, o CrossCheck?

O problema da desinformação é que há muita por aí. Não faz sentido ter um jornalista em cada redação checando a mesma informação. Como a escala é muito grande, se você tem 24 redações, cada uma pode ser especialista em determinados temas, como corrupção, educação, segurança, meio ambiente, saúde, Lula e Bolsonaro. Isso significa que se torna possível cobrir um espaço on-line maior para checar mais informações. Na França, tivemos mais de 30 redações trabalhando juntas. E é possível produzir mais e publicar não apenas em pequenos sites de checagem de fatos, mas em jornais como Le Monde, Libération.

O que os eleitores brasileiros vão encontrar no site do projeto Comprova?

Teremos uma quantidade de posts curtos. Informações em que o eleitor pode confiar e informações com correções a serem feitas. Para cada um, vamos explicar como são feitas as observações. Explicar, por exemplo, que a imagem é antiga e está sendo compartilhada como nova, o relatório da previsão do tempo não corresponde ao da imagem ou os meta dados não correspondem. Então, vamos deixar o eleitor saber por que ele não deveria acreditar em alguma coisa. Não é só verdadeiro ou falso. Vamos dar as informações, explicar o porquê. Espero podermos mostrar aos brasileiros como eles mesmos podem fazer esse trabalho.

Qual é o papel do jornalismo neste contexto? Em geral, o que cabe ao jornalismo profissional neste período de eleição?

Precisa ajudar os eleitores a navegar nesse espaço poluído. Também é preciso ampliar a credibilidade porque a mídia brasileira está sob ataque, assim como a mídia norte-americana. Para fazer a verdade ficar, os jornalistas brasileiros precisam ser muito claros com a audiência para dizer por que eles fazem o trabalho que eles fazem. E como fazem isso. Às vezes, não se explica todos os passos dados para publicar uma informação precisa.

Desinformação e fake news podem realmente influenciar os votos?