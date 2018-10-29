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Invalidados

Número de votos nulos é o dobro dos votos brancos no Espírito Santo

Mais de 102 mil eleitores anularam o voto, digitaram um número que não estava em disputa, enquanto 51 mil votaram em branco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 01:28

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 01:28

Crédito: Reprodução
O número de votos nulos, aquele em que os eleitores digitam um número que não está em disputa no pleito, foi o dobro dos votos em branco, quando simplesmente o eleitor abre mão de seu voto e digita a tecla branco e confirma.
Número de votos nulos é o dobro dos votos brancos no ES
No Espírito Santo foram 102.536 votos nulos. Já o número de votos brancos chegou em 51.580. Ambos não são contabilizados para o resultado da eleição.
Na comparação com o primeiro turno, o número de brancos e nulos diminuiu. Há três semanas, foram 61.910 votos brancos e 113.201 votos brancos.
> Entenda o que são e para 'onde vão' os votos nulos e brancos
> Bolsonaro tem 63% dos votos e vence disputa no ES
> Quase 600 mil capixabas não foram às urnas neste segundo turno

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