Número de votos nulos é o dobro dos votos brancos no Espírito Santo

O número de votos nulos, aquele em que os eleitores digitam um número que não está em disputa no pleito, foi o dobro dos votos em branco, quando simplesmente o eleitor abre mão de seu voto e digita a tecla branco e confirma.
Número de votos nulos é o dobro dos votos brancos no ES
No Espírito Santo foram 102.536 votos nulos. Já o número de votos brancos chegou em 51.580. Ambos não são contabilizados para o resultado da eleição.
Na comparação com o primeiro turno, o número de brancos e nulos diminuiu. Há três semanas, foram 61.910 votos brancos e 113.201 votos brancos.