Número de vítimas de suspeito de ser serial killer em Alagoas pode ser ainda maior, diz delegada

Albino Santos de Lima, 42, foi preso preventivamente em setembro Crédito: Reprodução /TV Globo

O número de vítimas de Albino Santos de Lima, 42, pode ser ainda maior. A Polícia Civil de Alagoas deve reabrir cerca de oito casos nos anos de 2019 e 2020 para investigar um possível envolvimento dele, que é s uspeito de ser o maior serial killer do estado

Até o momento, dez homicídios cometidos no período de um ano são atribuídos a Albino. Ele assumiu a autoria de oito, mas negou a participação na morte de um casal evangélico.

"A cabeça dele é a cabeça de uma pessoa doente, sociopata. Esse vai ser o caminhar da minha defesa, visto que ele tem direito, mesmo sendo um serial killer", declarou Geoberto Bernardo de Luna, advogado de Albino.

Conforme relatório da Polícia Científica, todas as vítimas têm menos de 25 anos -incluindo dois adolescentes de 13 anos.

Segundo a polícia, o suspeito teria usado uma pistola de calibre 380 pertencia ao seu pai, um policial militar aposentado.

Albino Santos de Lima, 42, foi preso preventivamente em setembro Reprodução TV Globo Albino Santos de Lima, homem negro, é conduzido por policias civis. Os investigadores chegaram até Albino, um ex-segurança penitenciário, após identificarem que todas as vítimas apresentavam perfurações no corpo desse tipo específico de munição.

Em posse de gravações obtidas por câmeras de segurança, os agentes chegaram até a casa do suspeito, que confessou os crimes, segundo os agentes;

Os assassinatos aconteceram nas proximidades do local em que Albino vivia.

"Esse indivíduo pode ter tido envolvimento em outros homicídios, também na parte alta de Maceió. Vamos reavaliar a situação dos inquéritos de 2019 e de 2020 para tentar reabrir esses casos e também conseguir elucidá-los. É um indivíduo muito perigoso", disse a coordenadora da DHPP (Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa), Tacyana Ribeiro.

"Nessa época, ele morava na parte alta da cidade e se mudou para a casa do pai na metade de 2020. Há alguns elementos e informações de que ele teria envolvimento em alguns homicídios na parte alta. Isso correrá em segredo de Justiça para não atrapalhar a investigação", complementou.

Sobre o perfil das vítimas, o delegado Gilson Rego Sousa, responsável pela investigação, afirmou que todas tinham semelhanças. Eram mulheres jovens, de pele parda e cabelos cacheados. .

"A questão de motivação é subjetiva. Ele pode ter criado uma obsessão por elas, por conta de alguma rejeição que ele possa ter sentido. Ele disse que nunca interagiu com essas pessoas. As vítimas do sexo masculino, tese nossa, podem ter sido mortas porque as três companheiras deles eram extremamente parecidas fisicamente com as demais sete vítimas. É provável que tenha matado os maridos por conta de suas mulheres", falou.

Gilson também disse que não houve contato com as vítimas nos momentos anteriores ao crime, e que nenhuma delas foi alvo de violência sexual.

Segundo a polícia, Albino teria pastas com conteúdo sexual, que foram apreendidas. Ele também registrava o dia a dia das vítimas por meio das redes sociais, disse o delegado. Uma delas teria sido observada por mais de seis meses.

Os investigadores afirmam ainda que Albino marcava no calendário a data em que deveria cometer cada crime.

Imagens divulgadas pela polícia mostravam o suspeito andando de roupa preta e boné -traje usado durante as ações- pelas ruas durante a noite.

O suspeito já foi indiciado por homicídio qualificado em três dos crimes pelos quais é investigado.

O caso foi revelado pelo Fantástico (TV Globo) neste domingo (17).

AS VÍTIMAS, DATA DE NASCIMENTO E DATA DE ENTRADA DO CORPO NO IML

1. Mikaele Leite da Silva - 13/01/2002 (21 anos) - 29/10/2023

2. Louise Gbyson Vieira de Melo - 24/03/2005 (18 anos) - 12/12/2023

3. Beatriz Henrique da Silva - 23/04/1998 (25 anos) - 15/12/2023

4. Debora Vitoria Silva dos Santos - 08/12/2002 (21 anos) - 18/12/2023

5. John Lenno Santos Ferreira - 10/06/2003 (20 anos) - 18/12/2023

6. Joseildo Siqueira Silva Filho - 02/02/1999 (24 anos) - 08/01/2024

7. Tamara Vanessa da Silva Santos - 18/01/2003 (21 anos) - 09/06/2024

8. Emerson Wagner da Silva - 06/03/2007 (17 anos) - 22/06/2024

9. Ana Clara Santos Lima - 05/01/2011(13 anos) - 04/08/2024