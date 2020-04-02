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Coronavírus

Número de mortes dobra em Minas Gerais e sobe para seis casos confirmados

Segundo o último boletim, 53 mortes seguem sendo investigadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 12:17

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 12:17

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
O número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais passou de três para seis nesta quinta-feira (2). Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde.
Entre as três mortes confirmadas nesta quinta, duas ainda estão em investigação quanto a comorbidades e fatores de risco.
As idades não foram reveladas, mas um deles está na faixa entre 20 e 59 anos, outro entre 60 e 79 e o terceiro tinha acima de 80.
O governo também não revelou as datas das mortes. Os outros três casos ocorreram entre os dias 29 e 30 de março.
Minas Gerais tem 370 casos confirmados para o novo coronavírus e investiga outros 39.084 casos suspeitos.

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