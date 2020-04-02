Número de mortes dobra em Minas Gerais e sobe para seis casos confirmados

Coronavírus - Covid19 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

O número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais passou de três para seis nesta quinta-feira (2). Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde.

Entre as três mortes confirmadas nesta quinta, duas ainda estão em investigação quanto a comorbidades e fatores de risco.

As idades não foram reveladas, mas um deles está na faixa entre 20 e 59 anos, outro entre 60 e 79 e o terceiro tinha acima de 80.

O governo também não revelou as datas das mortes. Os outros três casos ocorreram entre os dias 29 e 30 de março.