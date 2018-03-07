Novo golpe do WhatsApp promete kit de maquiagem no Dia da Mulher

A mensagem destaca que homens também podem participar da promoção, a fim de presentear alguma mulher importante em sua vida Crédito: Reprodução | Whatsapp

Um novo golpe do WhatsApp usa o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 8 de março, vem atraindo centenas vítimas. A falsa mensagem promete kits grátis de maquiagem que não existem. O alerta sobre a suposta promoção foi feito pela a fabricante de antivírus russa Kaspersky Lab.

Por meio do aplicativo, as pessoas são estimuladas a repassar a mensagem fraudulenta da oferta para o maior número possível de contatos, com a promessa de que, após esse compartilhamento, o kit será enviado. Antes, porém, devem responder a três questões.

Segundo a Kaspersky Lab, a página da promoção falsa tem vários banners de publicidade e, por meio deles, o golpe gera lucro aos criminosos. A empresa alerta, no entanto, que algumas pessoas são redirecionados para que instalem um aplicativo de caráter malicioso a partir de instruções contidas na página falsa.