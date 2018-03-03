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Rogério Galloro

Novo diretor da PF se reúne com Raquel Dodge após ser empossado

Encontro foi intermediado por Raul Jungmann; conversa durou mais de uma hora

Publicado em 03 de Março de 2018 às 01:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 01:12
Brasília - O novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Rogério Galloro, na cerimônia de posse Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Pouco depois de ser empossado no cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF), o delegado Rogério Galloro se reuniu com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, nesta sexta-feira. O encontro foi intermediado pelo ministro da Segurança, Raul Jungmann, que marcou a reunião e convidou Galloro.
O diretor-geral interrompeu uma reunião com todos os superintendentes na sede da PF e seguiu para a conversa na sede da Procuradoria-Geral. A conversa se estendeu por mais de uma hora.
O ex-diretor Fernando Segovia também se reuniu com Raquel Dodge logo após tomar posse, em novembro. Entretanto, o encontro entre os chefes da PF e da PGR não é corriqueiro. Raquel Dodge e o ex-diretor Leandro Daiello, por exemplo, nunca tiveram uma reunião exclusiva para tratar de assuntos de interesse das duas instituições.
Em sua cerimônia de posse, realizada na manhã desta sexta-feira, Rogério Galloro elogiou a Polícia Federal e disse que a "Lava-Jato continua forte". O novo diretor lembrou o papel desempenhado por ele nos últimos anos na PF.
"Estive presente em momentos difíceis e em momentos de conquistas: nas indicações de chefias, nas decisões estratégicas do Conselho Superior de Polícia e também na Operação Lava-Jato, inclusive na criação da Coordenação Geral de Combate à Corrupção. Por essa razão, não faria sentido adotar postura diversa. A Lava-Jato continua forte. A equipe do Ginq (Grupo de Inquéritos) continua íntegra. Imagine uma empresa com 14 mil empregados e outros colaboradores, com presença em todas as capitais e cidades estratégicas. Essa é a Polícia Federal", disse Galloro.
EXPERIÊNCIA COM GRANDES EVENTOS
Antes de se tornar diretor da PF, Galloro ocupou o cargo de vice-diretor da organização, agindo como uma sombra do ex-diretor Leandro Daiello. Ainda assim, se manteve longe de polêmica, inclusive nos momentos mais turbulentos da Operação Lava-Jato. Como vice-diretor, cabia a Galloro cuidar da parte operacional da instituição. Galloro ambicionava o cargo de comando da PF antes mesmo da ascensão de Daiello.
Preterido pelo ex-ministro José Eduardo Cardozo, seguiu em frente sem reclamar. Não se queixou nem mesmo quando, em novembro passado, viu Segovia tomar a dianteira e assumir o cargo que, até aquele momento, parecia dele. Galloro era o preferido de Daiello e contava com apoio do ministro da Justiça, Torquato Jardim.
Na contramão das expectativas, o presidente Michel Temer optou por Segovia e fez Galloro esperar por mais três meses. Ele já foi superintendente da PF em Goiás e diretor de Administração e Logística da PF. Foi na gestão dele que a polícia começou a modernizar a emissão de passaportes. Galloro também foi adido policial na embaixada do Brasil em Washington. Comandou ainda as forças da PF durante a Copa do Mundo e a Olimpíada. Com a demissão de Daiello, foi chamado para comandar a Secretaria Nacional de Justiça, cargo que ocupava desde 22 de novembro passado.
 

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