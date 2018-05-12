Novo depoimento confirma entrega de dinheiro de ex-assessor de Temer

Crédito: Alan Santos

Novo depoimento confirma a entrega de dinheiro vivo no escritório do ex-assessor especial do presidente Michel Temer, o advogado José Yunes, no Jardim Europa, em São Paulo. Além do policial militar Abel de Queiroz, outro ex-funcionário da Transnacional, empresa de transporte de dinheiro, confirmou a informação em depoimento à Polícia Federal que investiga pagamento de propina para o PMDB. O presidente Michel Temer é um dos investigados. Temer e Yunes negam as suspeitas.

Em depoimento prestado no dia 17 de abril, Wilson Francisco Alves afirmou que recorda-se de ter estado no endereço onde fica o escritório de Yunes, acrescentando que "recorda-se bem deste local, em razão do muro de vidro do prédio onde ocorreram entregas de malotes".

Segundo Alves, "neste endereço, efetuou três ou quatro entregas durante uma determinada semana". ele não se recorda, porém, se as entregas ocorreram em 2013 ou 2014". No depoimento, ele afirmou ainda ter participado de entregas "pontuais" no local.

Ele contou ainda, que apóso saber da investigação sobre o presidente Michel Temer "decidiu retornar com os colegas da Transnacional aos endereços citados pela Polícia Federal, para ter certeza de que efetivamente foram feitas entregas naqueles endereços".

"[Alves afirmou] que, desta forma, retornou ao endereço [...] com os colegas que trabalhavam na Transnacional, de forma que afirma com certeza que esteve algumas vezes neste local para entrega de valores durante o seu período de trabalho na Transnacional", informa um relatório anexado ao inquérito.

José Yunes se viu no centro das investigações da Lava-Jato envolvendo o presidente da República em razão de uma suposta caixa de R$ 1 milhão transacionada via escritório no Jardim Europa.

Antes, o policial militar Abel de Queiroz, de 48 anos, também afirmou em depoimento que já esteve com um carro blindado da transportadora no endereço do escritório do ex-assessor do presidente.Ele contou que esteve no endereço com "absoluta certeza", por pelo menos duas vezes. Cada transporte tinha R$ 300 mil como quantia limite, e a entrega era feita mediante uma senha definida previamente, segundo o policial.

Em fevereiro de 2017, Yunes chegou a buscar a Procuradoria Geral da República (PGR) para dar a sua versão sobre a caixa com R$ 1 milhão que teria passado por seu escritório. O amigo íntimo de Temer afirmou ter recebido uma ligação de Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, para que recebesse alguns "documentos" em seu escritório. Um "pacote" foi levado pelo doleiro Lúcio Funaro, conforme a versão de Yunes, que se disse surpreendido. O ex-assessor especial de Temer chegou a dizer que foi apenas uma "mula" de Padilha.

Funaro, apontado como operador de propina para políticos do PMDB, deu outra versão em sua delação premiada. Ele disse ter buscado a caixa com R$ 1 milhão no escritório de Yunes, e não ter levado o dinheiro. O dinheiro pertenceria a Temer, a partir de um acordo de caixa 2 feito com a Odebrecht. A quantia foi remetida a Salvador, mais especificamente para o ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), outro amigo íntimo do presidente da República, segundo delator. O acerto do caixa 2 com a empreiteira foi feito, conforme a delação, por Temer e por Padilha. Geddel está preso preventivamente depois de a PF ter encontrado R$ 51 milhões  com a digital do ex-ministro  num "bunker" na capital baiana.

Um inquérito no STF investiga um jantar no Palácio do Jaburu  residência oficial do vice-presidente da República, ainda usada por Temer  em que teria sido acertado um repasse ilícito de R$ 10 milhões da Odebrecht ao grupo de Temer. Atendendo a um pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o ministro do STF Edson Fachin, relator da Lava-Jato na Suprema Corte, determinou em março a inclusão de Temer no inquérito, que tem Padilha entre os investigados. O presidente passou a ser investigado, mas uma eventual denúncia só ocorreria após a saída dele do cargo de presidente da República.

Na primeira instância, Yunes virou réu em processo surgido a partir de um desmembramento das investigações sobre o chamado "quadrilhão do PMDB". A Justiça Federal em Brasília aceitou em abril a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) por organização criminosa contra Yunes, o coronel João Baptista Lima Filho (outro amigo íntimo de Temer) e outras sete pessoas, entre elas integrantes do partido.