Novo defende privatizar estatais e frear reajustes

Com uma aposta de que nas eleições de 2018 as pessoas estarão com uma nova percepção sobre o papel do Estado, que é muito burocrático, cobra muitos impostos e entrega pouco em troca, o pré-candidato à Presidência da República e fundador do partido Novo, João Amoêdo, defende a necessidade das privatizações, tanto das estatais, como para os investimentos em infraestrutura, a redução de ministérios e o corte de privilégios das instituições, principalmente para o funcionalismo público.

Em visita ao Estado ontem para participar de palestras, apresentando os principais conceitos do partido, em busca de novos apoiadores, junto com ele esteve o doutor em Economia Gustavo Franco, um dos idealizadores do Plano Real, ex-presidente do Banco Central e que trocou o PSDB pelo Novo, após 28 anos.

Franco é um dos principais responsáveis pela elaboração do plano de governo, que terá como pilar, segundo ele próprio, o entendimento de que o Brasil hoje é um Estado obeso e corrompido, e que só vai sair da pobreza quando tiver mais liberalismo na economia.

A primeira medida para diminuir o tamanho do Estado, para o partido, é enxugando despesas que beneficiam uma elite de servidores públicos, afirma Amoêdo.

"Esta elite ganha 67% a mais do que os que estão na mesma atividade na iniciativa privada. É possível fazer uma boa economia segurando reajustes salariais, implementando sistemas de avaliação para premiar os melhores, e substituir os ruins."

Contrariando a opinião de que o Novo represente principalmente um segmento das classes A/B, e sim que tenha como seguidores o pequeno empresário, o profissional liberal e estudantes, no entendimento do economista Gustavo Franco, o Brasil hoje não é um país de luta de classes, e sim de gente que trabalha e gostaria de produzir mais.

"Os empreendedores são 27 milhões, muito próximos dos 33 milhões de carteira assinada. A maior parte dos trabalhadores enxerga em seus patrões não como seu inimigo, mas alguém que está no mesmo barco. Por isso, as pessoas não gostam de muito Estado, de muito fiscal, pois a maior parte deles maltrata as empresas, assim como as estatais, que são monopólios com a mão pesada em tudo que encostam. As pessoas querem uma economia mais leve, mais honesta", considera.

CAMPANHA

Com um desempenho ainda tímido nas pesquisas, de 1% das intenções de voto, as lideranças do Novo se dizem confiantes de que a população está mais atenta e se informando mais sobre a política, e contam com a insatisfação com a política tradicional para crescer na disputa.

"Temos que renovar o Legislativo. Nosso desafio é tornar a turma de Renan Calheiros e Romero Jucá a minoria, e não controladora do Congresso. Vamos dar transparência à nossa gestão. A tecnologia hoje permite isso. Teremos reuniões transmitidas, abertas, com uma pauta do que é feito, uma prestação de contas de forma objetiva", frisou Amoêdo.

O presidenciável também evita classificar o partido como de "direita". "Não gosto de rótulos. Temos nossos princípios, que são o livre mercado, a defesa das liberdades individuais, e indivíduo como agente de mudanças", comenta.

ENTREVISTA: GUSTAVO FRANCO

"Não somos uma nação de incapazes"

O economista Gustavo Franco, que se filiou ao Novo e auxilia na elaboração das diretrizes de um programa de governo, defende uma mudança na política econômica do país, com uma guinada para o campo liberal.

O senhor vai assumir algum cargo no governo, se o Novo vencer as eleições?

Sou um soldado do partido. Espera-se que eu vá elaborar o plano econômico, mas não precisa. Os apoiadores do partido têm contribuído bastante.

O Estado menor não pode desproteger os que mais precisam?

Não há nenhuma inconsistência entre as duas coisas. É o liberalismo que funciona para fazer as pessoas ficarem ricas. Vamos sair da pobreza quando tivermos mais liberalismo no Brasil, e não menos. Outro mito é de que o cidadão é incapaz, hipossuficiente. Nós não somos uma nação de analfabetos e incapazes há muito tempo. Em um Estado corrompido, obeso, muito da fiscalização acaba sendo instrumento do que o Estado pode fazer de pior.

Como retomar os investimentos em infraestrutura?

A União não será a principal fonte de recursos para a retomada do crescimento, até porque não tem dinheiro para isso. O Estado já tem uma responsabilidade muito grande na área social, e é impossível voltar a imaginar investimentos como na época da ditadura, na ordem de 6% do PIB. O caminho são as PPPs (Parcerias Público-Privadas), privatizações, concessões, e abrir fronteiras para o investimento privado. Existe muito capital estrangeiro louco para ocupar esses espaços, com com boas taxas de retorno.

E nas estatais?

As estatais são patrimônios do povo, e uma vez privatizadas, podem ter um impacto importante no mercado que ela funciona. O Banco do Brasil é uma empresa que está prontinha para privatizar. Pode ser privatizada por diluição, para que só quem não pode comprar sejam os competidores. Cria-se um competidor importante para os outros bancos, que significará arrecadação, benefícios para o consumidor, o acionista minoritário, o empregado, todos os envolvidos. Temos 149 estatais e quase um terço delas tem patrimônio líquido negativo, podem fechar. Outra área importante é o saneamento, que depende do investimento municipal ou estadual e ninguém tem dinheiro. É o setor privado que tem que ser chamado a investir. Isso traria impacto urbano, ambiental, de saúde pública.

De que forma que o orçamento público poderia ser aprimorado?

Este é um grande problema institucional. O orçamento é o centro de gravidade das economias, mas não é o que temos aqui. O grande público tem pouca noção do rombo, da dívida, da escolha de prioridades. Tem muito gasto público feito fora do orçamento, subsídio cruzado, e com isso retira substância daquilo que devia ser a alma da democracia. A Lei de Responsabilidade Fiscal precisaria de um segundo capítulo, agora trazendo o cidadão para o jogo. Ela lida com limite de endividamento, de folha de pagamento, mas não inclui o que se designa como finanças públicas.

Qual é a sua avaliação da política econômica do governo Temer?