Noventa urnas eletrônicas tiveram problemas no Espírito Santo

Funcionários de cartório eleitoral em Vila Velha conferem as urnas eletrônicas Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) registrou 90 substituições de urnas eletrônicas no Espírito Santo durante o primeiro turno das Eleições 2018. Todos os problemas foram solucionados, de acordo com o órgão.

Em todo o país foram, mais de 1200 urnas com problemas, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os equipamentos foram substituídos até às 16 horas. Os estados que tiveram maior número de urnas com defeito foram Minas Gerais (366), Rio de Janeiro (138), Pernambuco (134), São Paulo (115), Sergipe (60), Rio Grande do Sul (57) e Tocantins (34).

A Justiça Eleitoral também registrou a prisão de dois candidatos: um em São Paulo, por propaganda eleitoral, que é proibida no dia da eleição; outro no Rio Grande do Sul, por fazer boca de urna. Ao todo 146 pessoas foram presas até o momento.