Nove cidades no ES não registram homicídios há mais de um ano

O Centro de Muqui e seu casario histórico: paz na cidade que não teve homicídio em 2017. Crédito: Gazeta Online

Dos 78 municípios que compõem o Espírito Santo, nove não registraram nenhum homicídio desde janeiro de 2017, segundo um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Os dados são referentes ao período entre o primeiro dia de 2017 e a última quinta-feira (15).

Dentre os locais pacatos, seis estão localizados na região Sul do Estado, dois na região Serrana e um na região Noroeste. São elas: Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Muqui, Atílio Vivácqua, Ibitirama, Águia Branca (Noroeste), Marechal Floriano e Alfredo Chaves (Serrana).

O município de Alegre, no Sul, também ficou o ano de 2017 inteiro sem registrar assassinatos. No entanto, um homicídio aconteceu em janeiro de 2018, o que o retirou da lista.

Em contrapartida, o município da Serra, na Grande Vitória foi o que mais registrou mortes. Só em 2017, foram 312 assassinatos, quase o dobro do segundo lugar, Cariacica com 179. Vila Velha vem logo atrás com 162, seguida por Linhares com 86, Vitória com 85 e São Mateus com 67, Aracruz com 47, Guarapari com 36 e Cachoeiro de Itapemirim com 32 homicídios.

POPULAÇÃO

É importante ressaltar que o ranking é baseado em números absolutos de homicídio e não leva em consideração o tamanho da população dos municípios. Juntos, os nove municípios sem registros de homicídios somam cerca de 107.041 habitantes, o que representa pouco mais de 2% da população capixaba.