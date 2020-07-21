Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Nova ferramenta, Science Pulse ajuda a mapear discussão científica no Twitter
Informações

Nova ferramenta, Science Pulse ajuda a mapear discussão científica no Twitter

A plataforma conta com uma curadoria de mais de 1.000 cientistas, além de organizações, projetos e universidades especializados na produção científica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 07:56

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 07:56

Twitter
Ferramenta permite que os usuários observem quais temas estão sendo abordados pelos cientistas no Twitter Crédito: Divulgação
A avalanche de pesquisas científicas e discussões especializadas sobre a Covid-19 nas redes sociais fortalece um ambiente de informações abertas, mas também desafia jornalistas. Seguir todos os cientistas que se manifestam no espaço digital e acompanhar os novos conteúdos podem parecer tarefas infinitas. Uma nova plataforma, idealizada por jornalistas brasileiros, busca facilitá-las.
O Science Pulse (Pulso da Ciência, em português) é uma ferramenta desenvolvida pela agência de dados Volta Data Lab e patrocinada pela bolsa Knight do International Center for Journalists. De uso gratuito, ela permite que os usuários observem quais temas estão sendo abordados pelos cientistas no Twitter, busquem os perfis que estão falando sobre palavras-chaves e vejam a popularidade dos assuntos comentados.
A plataforma conta com uma curadoria de mais de 1.000 cientistas, além de organizações, projetos e universidades especializados na produção científica. Os usuários também podem sugerir nomes por meio do formulário.
A ideia, explicam os organizadores, é facilitar o acesso de jornalistas aos assuntos divulgados por profissionais e instituições científicas. Ao navegar, é possível, por exemplo, tomar conhecimento de novos trabalhos acadêmicos que estão sendo comentados ou ?buscar por possíveis fontes para reportagens.
Os perfis compilados são selecionados após análise da biografia do cientista ou do projeto para certificar que são verídicos, mas, por ora, o Science Pulse não verifica as informações tuitadas. Em uma segunda fase, em parceira com a agência de jornalismo científico Bori, o objetivo é qualificar os perfis, com uma espécie de "certificado", mostrando que os tuítes ali publicados têm como base evidências científicas.??

Veja Também

Twitter permite publicação com com voz a usuários da Apple

Twitter amplia política contra conteúdo perigoso sobre Covid-19

Cofundador do Twitter anuncia doação de US$ 1 bi para ajudar no combate ao coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados