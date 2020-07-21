Nova ferramenta, Science Pulse ajuda a mapear discussão científica no Twitter

Ferramenta permite que os usuários observem quais temas estão sendo abordados pelos cientistas no Twitter Crédito: Divulgação

A avalanche de pesquisas científicas e discussões especializadas sobre a Covid-19 nas redes sociais fortalece um ambiente de informações abertas, mas também desafia jornalistas. Seguir todos os cientistas que se manifestam no espaço digital e acompanhar os novos conteúdos podem parecer tarefas infinitas. Uma nova plataforma, idealizada por jornalistas brasileiros, busca facilitá-las.

O Science Pulse (Pulso da Ciência, em português) é uma ferramenta desenvolvida pela agência de dados Volta Data Lab e patrocinada pela bolsa Knight do International Center for Journalists. De uso gratuito, ela permite que os usuários observem quais temas estão sendo abordados pelos cientistas no Twitter , busquem os perfis que estão falando sobre palavras-chaves e vejam a popularidade dos assuntos comentados.

A plataforma conta com uma curadoria de mais de 1.000 cientistas, além de organizações, projetos e universidades especializados na produção científica. Os usuários também podem sugerir nomes por meio do formulário.

A ideia, explicam os organizadores, é facilitar o acesso de jornalistas aos assuntos divulgados por profissionais e instituições científicas. Ao navegar, é possível, por exemplo, tomar conhecimento de novos trabalhos acadêmicos que estão sendo comentados ou ?buscar por possíveis fontes para reportagens.