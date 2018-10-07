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Eleições 2018

'Notícias falsas buscam disseminar desinformação', diz Rosa Weber

Para ministra, situação das fake news é preocupante e é preciso dar uma 'resposta pronta'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 19:38

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 19:38

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, fala durante coletiva Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse neste domingo, 7, que está preocupada com a disseminação de notícias falsas.
A fala da ministra foi durante uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (Ciccn), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Além da ministra do STF, participaram do encontro a advogada-geral da União, Grace Mendonça, a Procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.
Rosa Weber, Grace Mendonça e Raquel Dodge cobraram das autoridades de segurança dos Estados que integram o Ciccn um foco especial no combate à disseminação de notícias falsas. O principal caso citado foi o dos vídeos que circulam nas redes e levantam a suspeita que o número de um dos candidatos à Presidência da República não aparece na urnas. A denúncia da suposta fraude chegou a ser disseminada pelo filho de Jair Bolsonaro (PSL), o candidato ao Senado, Flavio Bolsonaro.
"A minha preocupação como presidente do TSE e que essas notícias falsas estão buscando disseminar uma desinformação em detrimento da credibilidade da Justiça eleitoral. Isso é altamente preocupante", disse a ministra.
Para Rosa Weber, é uma "total irresponsabilidade" a divulgação dessas informações falsas. "Está havendo montagem de vídeos e de imagens que visam desacreditar uma justiça que está utilizando um sistema usado a mais de 20 anos sem qualquer caso comprovado de fraude", disse a ministra.
Segundo ela, é preciso dar uma "resposta pronta" para esses casos e identificar os responsáveis por disseminar as informações falsas. "Se não forem coibidas a tempo e com rigor redundam em mal inominável a democracia", afirmou.

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