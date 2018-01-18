Notas do Enem serão divulgadas nesta quinta-feira

Resultado do Enem será divulgado nesta quinta-feira (18) Crédito: Reprodução/Web

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta quarta-feira, a partir das 11h, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. Os candidatos poderão consultar os resultados que obtiveram em cada área do conhecimento e na Redação, por meio da página do participante. O MEC também deve informar as médias gerais de todos alunos brasileiros no Enem. A nota do exame seria divulgada inicialmente amanhã, mas foi adiantada pela pasta.





Em meio à ansiedade dos estudantes para saber as notas, professores recomendam que os alunos não se desesperem. As notas são divulgadas antes da abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), porta de entrada para as principais universidades públicas do país, que aceitará inscrições somente a partir do dia 29 de janeiro.

- É preciso fazer uma análise fria. São muitos candidatos e não tantas vagas disponíveis. Mas a classificação do Sisu depende muito das notas de todos, não adianta se desesperar. A ansiedade existe, não podemos nem dizer que o aluno não deva ficar ansioso, porque ele vai ficar. É natural, foram anos de trabalho dele. Mas temos que ter remédio para isso: calma, esperar que todos os resultados saiam.

NOTA DE CORTE

A nota de corte de cada curso nas universidades que participam do Sisu oscila de acordo com o desempenho dos alunos que estão se inscrevendo para a vaga. Em 2016, a média geral dos participantes do Enem foi 533,5 em Ciências Humanas, 477,1 pontos em Ciências da Natureza, 520,5 em Linguagens e 489,5 em Matemática. Em 2016, 77 alunos tiraram nota 1.000 em Redação e 291.806 candidatos tiveram o texto zerado ou anulado.

O diretor acadêmico do Colégio e Vestibular de A a Z, Bruno Rabin explica que ainda que a regra seja essa, a comparação com anos anteriores pode dar um norte aos alunos, mas ressalta que as universidades podem usar a nota dos estudantes de maneira diferente, dando peso maior a determinadas áreas.

- A gente reúne a nota de corte dos últimos cinco anos de Sisu e vemos que essas notas variam muito pouco de um ano para outro. Para as carreiras mais concorridas, os alunos miram em uma média maior que 800 pontos. Mas as universidades podem aplicar pesos diferentes, então Na UFF essa nota significa uma coisa, e na UFRJ significa outra- explica.

PESOS DIFERENTES

Apesar disso, Rabin destaca que com a divulgação das notas já é possível traçar cenários:

- Com acesso a notas de corte de anos anteriores eles podem ter uma boa ideia. Amanhã é um dia muito decisivo, porque com a nota eles vão ficar entre três quadros: "estou fora do páreo", "estou dentro, mas não tenho certeza", ou "tenho muita certeza de que vou passar".