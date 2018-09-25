Nos EUA, Temer diz que PT tem chance de chegar ao segundo turno

Michel Temer, presidente da República Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O PT manteve seu prestígio e deve chegar ao segundo turno nas eleições de 2018, avaliou nesta segunda-feira, 24, o presidente Michel Temer. Em entrevista à Bloomberg, Temer, que está nos Estados Unidos para a abertura da 73ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na qual fará o discurso de abertura, avaliou ainda que, apesar da polarização que tomou conta do ambiente político, o novo presidente irá receber um País "pacificado".

"Estão definidas duas tendências. Uma mais conservadora e outra mais populista. De alguma maneira, isso é bom para o eleitorado, porque ele terá maior facilidade para sua escolha", disse Temer.

O PT "está disputando", avaliou o presidente sobre a possibilidade de o partido voltar ao poder. "Eles ainda têm prestígio, o ex-presidente Lula ainda tem prestígio. Ele estão disputando o chamado segundo turno das eleições."