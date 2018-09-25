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Disputa

Nos EUA, Temer diz que PT tem chance de chegar ao segundo turno

O PT manteve seu prestígio e deve chegar ao segundo turno nas eleições de 2018, avaliou nesta segunda-feira, 24, o presidente Michel Temer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 22:18

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 22:18

Michel Temer, presidente da República Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O PT manteve seu prestígio e deve chegar ao segundo turno nas eleições de 2018, avaliou nesta segunda-feira, 24, o presidente Michel Temer. Em entrevista à Bloomberg, Temer, que está nos Estados Unidos para a abertura da 73ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na qual fará o discurso de abertura, avaliou ainda que, apesar da polarização que tomou conta do ambiente político, o novo presidente irá receber um País "pacificado".
"Estão definidas duas tendências. Uma mais conservadora e outra mais populista. De alguma maneira, isso é bom para o eleitorado, porque ele terá maior facilidade para sua escolha", disse Temer.
O PT "está disputando", avaliou o presidente sobre a possibilidade de o partido voltar ao poder. "Eles ainda têm prestígio, o ex-presidente Lula ainda tem prestígio. Ele estão disputando o chamado segundo turno das eleições."
> Ibope: Bolsonaro estaciona em 28%; Haddad cresce e chega a 22%
Na entrevista, Temer prometeu que, findada a disputa eleitoral, deve procurar o novo presidente para tentar passar a reforma da Previdência. "Depois das eleições, os deputados não estarão mais preocupados com a busca de votos e sabem que a reforma da Previdência e certa simplificação tributária são importantes para completar o ciclo de reformas que iniciei."

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