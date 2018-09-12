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Norma Ayub tem candidatura liberada pela Justiça Eleitoral

Em 24 de agosto, a Procuradoria Regional Eleitoral havia impugnado o registro da deputada, que tenta a reeleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 22:22

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 22:22

Norma Ayub Crédito: Reprodução/Facebook
O registro de candidatura da deputada federal Norma Ayub (DEM), que havia sido contestado pelo Ministério Público Eleitoral, foi liberado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na noite desta segunda-feira (10). A parlamentar disputa a reeleição.
A impugnação foi feita pelo Ministério Público por conta de uma condenação de Norma pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 2015. Ela respondeu a uma ação de improbidade administrativa por realizar a obra e a posterior demolição de um quiosque, quando era prefeita de Itapemirim. Em 2016, quando concorreu ao cargo de prefeita novamente, o MP eleitoral também utilizou este argumento, mas ela também teve o registro concedido.
Embora tenha havido essa condenação, o TRE reconheceu, por maioria dos votos, que a condenação por improbidade não teria caracterizado enriquecimento ilícito, dolo ou má-fé. Por conta disso, a deputada não deve ficar inelegível.
Norma Ayub assumiu o mandato de deputada em 2016, no lugar do então deputado federal Max Filho (PSDB), que foi eleito prefeito de Vila Velha. Ela agora integra a coligação PDT, DEM, PSD, PSDB, PRP e PP.

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