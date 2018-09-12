Norma Ayub tem candidatura liberada pela Justiça Eleitoral

A impugnação foi feita pelo Ministério Público por conta de uma condenação de Norma pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 2015. Ela respondeu a uma ação de improbidade administrativa por realizar a obra e a posterior demolição de um quiosque, quando era prefeita de Itapemirim. Em 2016, quando concorreu ao cargo de prefeita novamente, o MP eleitoral também utilizou este argumento, mas ela também teve o registro concedido.