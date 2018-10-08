Nordestinos são atacados nas redes sociais após resultado do 1º turno

Com cerca de 95% das urnas apuradas e o resultado de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) definido, internautas começaram a atacar o Nordeste  região em que o Partido dos Trabalhadores conseguiu seu melhor resultado  nas redes sociais. Xingamentos e pedidos para que os estados daquela região do país fossem separados do Brasil ficaram entre os assuntos mais comentados na web na noite deste domingo (7).

"Haddad no segundo turno, vocês tão de sacanagem. Alguém tira o nordeste aí, por favor", constava de uma das mensagens publicadas no Twitter. "Se o nordestino tivesse a cabeça redonda pensaria melhor", escreveu um usuário no microblog.

Outro usuário disse que o "povo nordestino votou em Haddad só por causa do Bolsa Família. Ninguém quer trabalhar". " Nordestino vota no PT, mas depois vem pro Sul procurar emprego", comentou outro internauta.

"Pelo amor de Deus, vamos separar o nordeste do resto do Brasil", postou ainda outro usuário. "Nordestino não é gente. Essa eleição foi só mais uma prova disso", escreveu um homem.

Depois que as críticas começaram a ficar numerosas na web, internautas começaram a postar mensagens de apoio aos nordestinos. "Deveriam separar o nordeste do restante do país já que é a única região que ainda tem inteligência na hora de votar", escreveu um internauta.