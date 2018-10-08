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Ofensas

Nordestinos são atacados nas redes sociais após resultado do 1º turno

Xingamentos ficaram entre os assuntos mais comentados na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:55

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:55

Com cerca de 95% das urnas apuradas e o resultado de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) definido, internautas começaram a atacar o Nordeste  região em que o Partido dos Trabalhadores conseguiu seu melhor resultado  nas redes sociais. Xingamentos e pedidos para que os estados daquela região do país fossem separados do Brasil ficaram entre os assuntos mais comentados na web na noite deste domingo (7).
> Veja a apuração completa dos votos no ES
"Haddad no segundo turno, vocês tão de sacanagem. Alguém tira o nordeste aí, por favor", constava de uma das mensagens publicadas no Twitter. "Se o nordestino tivesse a cabeça redonda pensaria melhor", escreveu um usuário no microblog.
Outro usuário disse que o "povo nordestino votou em Haddad só por causa do Bolsa Família. Ninguém quer trabalhar". " Nordestino vota no PT, mas depois vem pro Sul procurar emprego", comentou outro internauta.
"Pelo amor de Deus, vamos separar o nordeste do resto do Brasil", postou ainda outro usuário. "Nordestino não é gente. Essa eleição foi só mais uma prova disso", escreveu um homem.
Depois que as críticas começaram a ficar numerosas na web, internautas começaram a postar mensagens de apoio aos nordestinos. "Deveriam separar o nordeste do restante do país já que é a única região que ainda tem inteligência na hora de votar", escreveu um internauta.
O comportamento dos usuários após a divulgação dos resultados repetiu o que já havia sido feito no pleito de 2014. Militantes tucanos e petistas continuaram a troca de ofensas que marcou o debate nas redes. Eleitores mais radicais do PSDB chegam a pedir a separação dos estados que deram maioria a Aécio enquanto petista defendem a expulsão dos adversário para Miami.

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