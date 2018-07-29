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Casamento

Noivo morre de câncer dias após se casar em hospital de Maceió

Rosecledson, 30 anos, e Daniella estavam namorando há dois anos

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 23:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 23:44
Rosecledson, que morreu de câncer, e Daniella se casaram na Santa Casa de Misericórdia de Maceió Crédito: Reprodução | YouTube
O vídeo de casamento de Rosecledson, chamado pelos amigos e familiares de Kéu, e Daniella já teve mais de 321 mil visualizações. As imagens comoveram internautas, pois registram uma cerimônia emocionante que uniu um casal que estava juntos há dois anos. A celebração foi realizada, em 21 de julho, na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. No entanto, nesta semana Keu não resistiu à doença e morreu de câncer.
"Só me restou a minha fé, e é com ela que eu estou", escreveu Daniella no Instagram sobre a perda do marido.
Cláudia Prudente, irmã de Rosecledson, também lamentou a morte na rede social.
"Quem teve a felicidade de estar presente, pôde testemunhar a um momento de emoção profunda e demonstração de amor pleno", traz a descrição do vídeo de casamento publicado pelo hospital. A publicação também afirma que a realização da cerimônia contou com o incentivo da família e a ajuda de amigos e profissionais da santa casa.
Assista ao vídeo de casamento:

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