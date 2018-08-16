No último dia, quatro candidatos garantem disputa ao governo do ES

Movimentação de correligionários dos candidatos em frente ao Tribunal Regional Eleitoral Crédito: Maíra Mendonça

Terminou às 19 horas desta quarta-feira (15) o prazo para que os candidatos às eleições de 2018 registrassem suas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). A data foi escolhida por quatro dos seis aspirantes ao comando do Palácio Anchieta para fazerem o registro e entregarem oficialmente seus programas de governo.

Mas, diferentemente dos anos anteriores, em que a sede do TRE-ES era tomada por militantes partidários, este ano, a movimentação foi menor. É que, por determinação da Justiça Eleitoral, muitas das decisões a serem tomadas  como a montagem das coligações  tiveram que ser informadas antes, até o dia 6 de agosto. Além disso, graças à informatização do sistema, também foi possível fazer o registro on-line, dispensando a confirmação presencial.

Foi o que fez o ex-governador Renato Casagrande (PSB), que enviou apenas um advogado ao Tribunal. Já André Moreira (PSOL) permanece hospitalizado, mas seus correligionários estiveram no local para marcar presença. Entre eles, a vice de sua chapa, Adriana Gonçalves (PSOL). "Estamos juntos em qualquer momento. Temos conversas programadas, coletivos de mulheres, passeatas, várias coisas vão acontecer", adianta ela.

Para o início da campanha eleitoral, iniciada a partir desta quinta-feira (16), o PSOL pretende fazer um "viradão" nas mídias sociais e já começar a pedir votos através das redes sociais.

O movimento ao entorno do TRE-ES foi comandado pelos militantes petistas, que recepcionaram a candidata ao governo do partido, Jackeline Oliveira Rocha. Segundo ela, seu primeiro ato de campanha será uma reunião da Executiva para definir questões burocráticas, seguida de reuniões com movimentos sociais e de uma plenária para já pedir votos.

Sobre o programa de governo, Jackeline destaca que uma de suas principais metas é reduzir os índices de violência contra mulher. "Queremos implementar o plano estadual de políticas para as mulheres no Espírito Santo", afirma.

O último a fazer o registro foi o candidato do PTB, Aridelmo Teixeira, que buscará debater o programa de governo ponto a ponto com a população.

"Vamos conversar item por item com a população. Todo nosso diálogo será direto e com conteúdo, não só com tapinha nas costas, abraço e aperto de mão", garante ele, que tem como principal meta avançar na Educação. "Se ao final do nosso governo a sociedade estiver respirando educação, dormindo educação, comendo educação, nós chegaremos ao final com sucesso, diz.