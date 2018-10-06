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Corpo a corpo

No último dia de campanha, André Moreira faz caminhada no Centro de Vitória

O candidato do PSOL pediu votos, defendeu a democracia e disse que quer fazer um governo mais próximo do povo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 17:53

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 17:53

Selo do 21º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Rede Gazeta
Na véspera das eleições, o candidato do PSOL ao Palácio Anchieta, André Moreira, e seus apoiadores caminharam pela rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, neste sábado (06), para reforçar suas promessas e defender seu plano de governo para o Espírito Santo.
A caminhada começou às 10h, percorreu toda a Rua Sete e foi finalizada na feira livre que acontecia no local. Corpo a corpo, selfies, adesivos e bandeiras marcaram todo o percurso da passeata.
Candidato André Moreira (PSOL) em caminhada pela Rua Sete de Setembro Crédito: Marcelo Prest
Na intenção de convencer indecisos e conquistar novos eleitores, o candidato do PSOL aproveitou para reforçar o posicionamento de sua campanha.
"Nós cumprimos uma função fundamental, a defesa dos ideais da esquerda. Disputamos com os candidatos que possuem mais recursos, lançamos pautas relevantes para o processo eleitoral e mostramos, sem dúvida nenhuma, que eram as mais concretas e realistas", disse o candidato.
André Moreira lembrou que o partido teve pouco tempo de propaganda eleitoral na TV, mas  ressaltou que sua campanha investiu em ter contato com o eleitorado nas ruas e nas redes sociais.
"Foi a estratégia que usamos, principalmente fazendo transmissão ao vivo e debatendo os principais temas da campanha", explicou.
Quanto ao resultados das urnas, André destacou que aguarda a decisão da população e fez um apelo pela valorização da democracia.
"Minha expectativa para amanhã (domingo) é aguardar o que a população vai decidir. Eu estou muito tranquilo de ter feito aquilo que é preciso fazer, mesmo com toda dificuldade e pelo processo de construção do partido. Não queremos construir como os outros partidos. Que o eleitor tenha a consciência de que a democracia é um bem e um valor fundamental, que a gente não abra mão dela por conta de atritos e desavenças, disse.
RESULTADO
O candidato do PSOL afirmou que, caso seja eleito, sua prioridade será deixar o povo mais próximo do governo.
"Eu quero um governo do povo, decidido pelo povo e não por uma elite pequena. Quero inverter a lógica do governo que oprime a população para defender interesses das empresas junto à economia."
André Moreira destacou que "as pessoas estão com muito medo e com muito ódio" e disse que sua candidatura quer mostrar que o Estado pode avançar para além disso.
"A gente tem um passado muito recente de golpe militar que matou pessoas, que violentou mulheres, fez com que pessoas desaparecessem e queremos negar este passado mostrando que o Espírito Santo tem a possibilidade de avançar para o futuro."
Ao final da caminhada no Centro de Vitória, André Moreira disse que vai votar na manhã deste domingo (07) e depois ficará junto a seu comitê de campanha para acompanhar a apuração das urnas.

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