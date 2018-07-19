No RJ, rede de loja terá que indenizar cliente obrigada a limpar chão

Rede foi condenada a pagar indenização Crédito: Arquivo

A rede Lojas Americanas terá que indenizar uma cliente em R$ 3 mil por danos morais. A neta da consumidora, uma menina de 5 anos, fez xixi no chão do estabelecimento. Para resolver o problema, a avó pediu a uma das funcionárias um pano para que pudesse limpar a urina, mas a profissional disse que ela não precisaria se preocupar.

Ao pagar as contas, a cliente foi abordada pelo segurança da loja que exigiu que a nora da cliente limpasse o chão com rodo e pano. Por causa da abordagem agressiva, a avó da menina começou a filmar a situação e chegou a levar um tapa no braço.

Devido ao tratamento recebido, a juíza do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, no Distrito Federal, condenou a empresa a pagar R$ 3 mil por danos morais causados a consumidora. A condenação fundamentou-se em conduta do profissional.