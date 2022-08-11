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Folha de São Paulo

No Rio de Janeiro, estudantes acompanham leitura da carta na UERJ e falam em sensação de 'pré-ditadura'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes lotaram o Salão Nobre da Faculdade de Direito da UERJ, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11), para acompanhar a leitura da "Car...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 11:41

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 11:41

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudantes lotaram o Salão Nobre da Faculdade de Direito da UERJ, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11), para acompanhar a leitura da "Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito". Cerca de 200 pessoas estiveram no evento.
"Soa como se a gente estivesse vivendo uma pré-ditadura. A gente ouve o que nossos pais contam e não queremos passar por isso também. A gente quer um governo democrático", afirma a estudante de Pedagogia Luiza Helena Rizzo, 25.
"É essencial a UERJ mostrar seu compromisso com a pauta política democrática, com a agenda antirracista. Sou orgulhosa de ser aluna e perceber que a universidade continua fazendo seu papel de formar cidadãos conscientes", opina Andressa Oliveira, 25, estudante do curso de Direito.

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