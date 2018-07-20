No Estado, Temer é avaliado por 80% como ruim ou péssimo

Michel Temer (PMDB) na inauguração do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A insatisfação do capixaba com o presidente da República, Michel Temer (MDB), continua crescente e em patamares muito elevados à medida em que ele se encaminha para deixar o Palácio do Planalto, em dezembro.

De acordo com a pesquisa do Instituto Futura para a Rede Gazeta, ele já contabiliza 80% do eleitorado capixaba que o considera ruim ou péssimo na chefia do Executivo Nacional. Em abril deste ano, eram 73,3%.

Em contrapartida, a classificação como bom ou ótimo caiu de 5,8% para 3,6%, e a avaliação como regular diminuiu de 19,5% para 14,6%. No total, 1,8% não souberam ou não responderam.

Analisando por classe social, é na classe C da população do Espírito Santo em que Temer encontra sua maior rejeição, que chega a 84,8%, enquanto apenas 1,4% do grupo o aprovam.

Nas classes D/E, o resultado é um pouco menos pior, com 76,1% de avaliações negativas e 5,1% positivas, enquanto nas classes A/B, são, respectivamente, 80,2% e 4,7%.

Na segmentação por idade, é possível identificar, pelos números da Futura, que é na faixa adulta, da população economicamente ativa, onde o emedebista enfrenta a maior proporção de críticas.

Entre o grupo de 25 a 34 anos, e o de 35 a 44 anos, a desaprovação dele chega a patamares de 88,8%, e de 82,7%. Por outro lado, a aprovação registra apenas 1,8% e 2,4%.

Os números são um pouco melhores apenas entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, pois 74,5% do grupo o avaliam como ruim e péssimo e 3,8% como ótimo ou bom.

GOVERNO

Questionados pelo Instituto Futura sobre como avaliam o governo federal, os resultados são mais favoráveis do que a avaliação pessoal de Temer.

Para 10,5% dos capixabas entrevistados, a gestão é ótima ou boa, praticamente o mesmo resultado de abril.

Aqueles que apontam como ruim ou péssimo somam 60,3%, frente aos 59,3% da última pesquisa, e os que responderam como regular são 26,8%, enquanto o resultado anterior foi de 28,5%.

ANÁLISE

O diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, comenta que os resultados apurados no Estado, com a expressiva rejeição ao presidente Michel Temer, estão no mesmo patamar do país.

"O governo diz apoiar a Lava Jato, mas não consegue dissipar as desconfianças da população quanto à corrupção. Tomou medidas impopulares e além disso não fez entregas", afirma.

METODOLOGIA