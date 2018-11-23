No Brasil, rodovia mortal põe em risco animais silvestres

Um jacaré morto na BR-262, a rodovia que corta a região do Pantanal no Brasil Crédito: Ricardo Fraga

Sempre que Wagner Fischer dirige, vê animais atropelados. Quando estudava na pós-graduação, nos anos 90, Fischer, hoje biólogo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, viajou pelo Pantanal, no Brasil - uma região de 195 mil quilômetros quadrados, a maior área do mundo coberta de água doce.

Ele ficou fascinado e impressionado pela carnificina que ocorre na estrada: jacarés, anacondas, os jabirus, espécies de cegonhas gigantes de pescoço preto, e, certa vez, um tamanduá fêmea gigante morta, com o filhote ainda vivo, agarrado às suas costas.

BR-262, com uma extensão de 700 quilômetros, liga as cidades de Campo Grande e Corumbá, centros em grande desenvolvimento. Fischer começou a tirar fotografias, milhares delas, e a contar as espécies encontradas ao longo da rodovia. A rodovia principal da região, a, com uma extensão de 700 quilômetros, liga as cidades de Campo Grande e Corumbá, centros em grande desenvolvimento. Fischer começou a tirar fotografias, milhares delas, e a contar as espécies encontradas ao longo da rodovia.

Vinte anos mais tarde, publicou os resultados do seu estudo no dia 19 de outubro na revista online Check List sobre biodiversidade, revelando dados espantosos. De 1996 a 2000, Fischer contou 930 animais mortos, representando 29 espécies de répteis e 47 de aves. Uma contagem separada de mamíferos incluiu mais de 2,2 mil exemplares. No que se refere a animais silvestres, a BR-262 é a estrada mais mortífera do Brasil e uma das mais mortíferas do mundo.

A rodovia eleva-se sobre os alagados como uma ilha, uma tentação para os animais selvagens, disse Fischer. Uma armadilha para a fauna, que não tem noção do risco. Em 2014, uma equipe chefiada por Júlio César de Souza, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, encontrou na rodovia BR-262 518 carcaças de 40 espécies - dez vezes mais em relação a 2002, quando Fischer apresentou alguns dos seus resultados. Esse estudo, assim como outro publicado em 2017 que contou mais de mil grandes mamíferos em um único ano na BR-262, levou o estudioso a publicar finalmente os seus dados.

Em contraposição, na Grã-Bretanha, segundo um recente relatório, em 2017, mais de 1,2 mil animais morreram em colisões de trânsito em todas as principais rodovias do país. Em todo o Brasil, as estradas estão repletas de carcaças que representam 1.775 espécies de aves e 623 espécies de mamíferos do país.

Manuela González Suárez, uma bióloga da Universidade de Reading, na Inglaterra, e seus colegas, criaram um modelo computadorizado para prever onde os animais têm maior probabilidade de ser atingidos por veículos. Sua equipe constatou que nada menos que dois milhões de mamíferos e oito milhões de aves podem estar morrendo anualmente nas rodovias brasileiras.

Um estudo de 2017 contou mais de mil grandes mamíferos mortos na BR-262 no Brasil, em um único ano. Na imagem, uma suçuarana morta Crédito: Helio Secco

Jair Bolsonaro, prometeu desenvolver amplas áreas nas regiões ecologicamente mais sensíveis do país. Os ecologistas temem que o problema se agrave dentro de pouco tempo. O Brasil abriga 20% da biodiversidade de todo o planeta, mas o presidente recém-eleito,, prometeu desenvolver amplas áreas nas regiões ecologicamente mais sensíveis do país.

Com o passar dos anos, Fischer ofereceu os seus dados, que não haviam sido publicados, às autoridades e as instou, sem grandes efeitos, a criar um sistema de pontes e passagens subterrâneas que permitiriam que os animais atravessassem as estradas em segurança. Os ecologistas estão muito preocupados. As autoridades fingem estar preocupadas, disse Arnaud Desbiez, um biólogo da Royal Zoological Society da Escócia.

As autoridades brasileiras adotaram algumas medidas básicas. Placas de metal, com silhuetas de tatus e tamanduás gigantes, foram colocadas ao lado das estradas a poucos quilômetros de distância umas das outras, com um aviso aos motoristas: Respeite a vida selvagem. Mas os avisos costumam ser ignorados.

Desbiez é favorável à instalação de cercas que impediriam que os animais avançassem sobre a pista e os guiariam para passagens seguras embaixo ou por cima da estrada. Tais medidas têm se mostrado eficazes em outros lugares. No Colorado, uma rede de passagens subterrâneas e pontes sobre uma estrada nas montanhas reduziu as colisões em 90%.

Segundo González-Suárez, o desmatamento representa uma ameaça maior para a biodiversidade na Amazônia do que uma estrada nova, mas as duas coisas estão relacionadas. Ela observou que novas estradas são construídas para tirar madeira, e para transportar grãos e gado de áreas agrícolas em expansão.