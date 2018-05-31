No 10º dia, greve dos caminhoneiros tem recrudescimento da violência

Caminhoneiros que tentam "furar" pontos de bloqueio estão sendo agredidos e hostilizados por parte dos manifestantes. Crédito: Fernando Madeira

No décimo dia de greve e protestos em rodovias pelo país, os bloqueios ainda mantidos por caminhoneiros em estradas do país diminuíram. Também o abastecimento de combustível e alimentos está sendo retomado. No setor produtivo, também há avanço, como o anúncio da retomada da produção pela indústria automotiva na segunda-feira. Em paralelo, porém, ocorre um recrudescimento da violência. Caminhoneiros que tentam "furar" pontos de bloqueio estão sendo agredidos e hostilizados por parte dos manifestantes. Em Rondônia, um caminhoneiro foi morto com uma pedrada na cabeça, perto de um ponto de manifestação dos grevistas na BR-364, em Vilhena, na tarde desta quarta-feira. Há registros de agressões a trabalhadores que tentam entregar cargas e combustíveis em pelo menos outros cinco estados: Roraima, Mato Grosso, Paraná, Tocantins e Minas Gerais.

O caminhoneiro foi morto ao tentar passar por manifestantes que se mobilizaram próximo ao posto Mirian, na Avenida Marechal Rondon, saída para Cuiabá, em apoio a paralisação dos caminhoneiros que ainda acontece na cidade. A pedra atingiu o caminhão do condutor, atravessou o para-brisa e acertou a cabeça do caminhoneiro. O Corpo de Bombeiros chegou a ir no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada para o trabalho da POlícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM).

Na capital de Roraima, caminhoneiros são impedidos de passar pelo ponto de concentração na BR-174, em Boa Vista. De acordo com o G1, na manhã desta quarta-feira, um caminhão foi perseguido, rendido e depois agredido por outros caminhoneiros após ele tentar passar pelo bloqueio.

Após a agressão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao local e os agentes falaram com os motoristas envolvidos na confusão. Um deles afirmou que o caminhoneiro estaria em alta velocidade e que havia "desrespeitado a categoria" por furar o bloqueio.

O motorista que foi retirado à força declarou ao G1 que só passou pelo bloqueio, porque recebeu informações de outros colegas que a via estaria liberada.

Além das agressões, caminhoneiros também sofrem com a perda de cargas na estradas com bloqueios ativos. Um caminhoneiro foi parado por grevistas ao tentar seguir pela BR-163 em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Ele foi parado e teve a carga confiscada pelos manifestantes, que derramaram na pista.