Ninguém acerta a Quina, e prêmio acumulado passa de R$ 3 mi

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Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.866 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (3), em Caibi (SC), foram os seguintes: 04, 30, 63, 71 e 75. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 3,6 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 12.495,43

Terno - 3 números acertados - 4195 apostas ganhadoras, R$ 161,25

Duque - 2 números acertados - 119567 apostas ganhadoras, R$ 3,11

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.276 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (3), em São Paulo, foram os seguintes: 03, 06, 11, 13, 35, 45 e 55. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 8,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 10.797,46

5 números acertados - 301 apostas ganhadoras, R$ 614,94

4 números acertados - 5336 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 49182 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.884 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (3), em Caibi (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 10, 11, 18, 27, 40 e 44; 2º sorteio -

01, 12, 22, 32, 35 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 7,2 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 41 apostas ganhadoras R$ 3.086,79

Quadra - 4 números acertados - 2016 apostas ganhadoras R$ 71,74

Terno - 3 números acertados - 34928 apostas ganhadoras R$ 2,07

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 9.491,86

Quadra - 4 números acertados - 1307 apostas ganhadoras R$ 110,66