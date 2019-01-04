Ninguém acerta a Quina, e prêmio acumulado passa de R$ 3 mi

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.866 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (3), em Caibi (SC), foram os seguintes: 04, 30, 63, 71 e 75. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 4, é de R$ 3,6 milhões.
Confira o rateio oficial:
Quina - 5 números acertados - Não houve acertador
Quadra - 4 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 12.495,43
Terno - 3 números acertados - 4195 apostas ganhadoras, R$ 161,25
Duque - 2 números acertados - 119567 apostas ganhadoras, R$ 3,11
TIMEMANIA
Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.276 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (3), em São Paulo, foram os seguintes: 03, 06, 11, 13, 35, 45 e 55. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 8,1 milhões.
Confira o rateio oficial:
7 números acertados - Não houve acertador
6 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 10.797,46
5 números acertados - 301 apostas ganhadoras, R$ 614,94
4 números acertados - 5336 apostas ganhadoras, R$ 6,00
3 números acertados - 49182 apostas ganhadoras, R$ 2,00
DUPLA-SENA
Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.884 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta quinta-feira (3), em Caibi (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 10, 11, 18, 27, 40 e 44; 2º sorteio -
01, 12, 22, 32, 35 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 7,2 milhões.
Confira o rateio oficial:
Premiação - 1º Sorteio
Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores
Quina - 5 números acertados - 41 apostas ganhadoras R$ 3.086,79
Quadra - 4 números acertados - 2016 apostas ganhadoras R$ 71,74
Terno - 3 números acertados - 34928 apostas ganhadoras R$ 2,07
Premiação - 2º Sorteio
Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores
Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 9.491,86
Quadra - 4 números acertados - 1307 apostas ganhadoras R$ 110,66
Terno - 3 números acertados - 30386 apostas ganhadoras R$ 2,38