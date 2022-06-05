  • Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 9 milhões
Loteria

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 9 milhões

A quina teve 39 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 54.865,83. A quadra teve 2.541 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 1.202,99

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 11:09

Agência Brasil

Publicado em 

05 jun 2022 às 11:09
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.488 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (4), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Veja as dezenas sorteadas: 17 - 31 - 34 - 40 - 56 - 57.
O sorteio da Mega-Sena
O sorteio da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira 8, é R$ 9 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A quina teve 39 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 54.865,83. A quadra teve 2.541 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 1.202,99.
O próximo concurso será na quarta (8). O prêmio é estimado em R$ 9 milhões.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

