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Sem sorte

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 31 milhões

A quina registrou 42 apostas ganhadoras e vai pagar a cada um dos acertadores um prêmio de R$ 48.167,42. Números sorteados foram  13 - 19 - 29 - 42 - 49 - 52
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jan 2022 às 07:34

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 07:34

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.447 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa terça-feira (25), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 31 milhões.
Mega Sena
O prêmio da Mega Sena acumulou e pagará mais de R$ 30 milhões no próximo sorteio Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
Foram sorteadas as seguintes dezenas: 13 - 19 - 29 - 42 - 49 - 52.
A quina registrou 42 apostas ganhadoras e vai pagar a cada um dos acertadores um prêmio de R$ 48.167,42. A quadra teve 3.080 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 938,32.
O sorteio do concurso 2.448 será realizado nesta quinta-feira (27). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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