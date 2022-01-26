Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 31 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.447 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa terça-feira (25), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou em R$ 31 milhões.

O prêmio da Mega Sena acumulou e pagará mais de R$ 30 milhões no próximo sorteio Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 13 - 19 - 29 - 42 - 49 - 52.

A quina registrou 42 apostas ganhadoras e vai pagar a cada um dos acertadores um prêmio de R$ 48.167,42. A quadra teve 3.080 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 938,32.