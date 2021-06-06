Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 12 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio acumulado para o próximo concurso, na quarta-feira (9), é estimado em R$ 12 milhões

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O concurso 2.378 foi realizado às 20h desse sábado (4), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Foram as seguintes as dezenas sorteadas: 11 - 37 - 38 - 41 - 49 - 54.

A quina teve 33 apostas vencedoras e cada uma vai pagar R$ 67.079,61. Já a quadra registrou 2.518 apostas ganhadoras e vai pagar individualmente um prêmio de R$ 1.255,88.