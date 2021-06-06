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Loteria

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 12 milhões

Foram as seguintes as dezenas sorteadas: 11 - 37 - 38 - 41 - 49 - 54
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 jun 2021 às 08:36

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 08:36

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio acumulado para o próximo concurso, na quarta-feira (9), é estimado em R$ 12 milhões
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O concurso 2.378 foi realizado às 20h desse sábado (4), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
Foram as seguintes as dezenas sorteadas: 11 - 37 - 38 - 41 - 49 - 54.
A quina teve 33 apostas vencedoras e cada uma vai pagar R$ 67.079,61. Já a quadra registrou 2.518 apostas ganhadoras e vai pagar individualmente um prêmio de R$ 1.255,88.
As apostas para o concurso 2.379 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

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