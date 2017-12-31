Ônibus voltam a circular normalmente neste domingo (31)

No Terminal de Carapina, na Serra, os ônibus circulam normalmente na manhã deste domingo (31) e o movimento é tranquilo Crédito: Caíque Verli

Os rodoviários do sistema Transcol voltaram a circular normalmente na manhã deste domingo (31) em todos os terminais da Grande Vitória. A suspensão temporária da greve - que foi confirmada tanto pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), quanto pelo presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos - vai durar até as 12 horas desta segunda-feira (1).

A frota circula seguindo os horários de domingo e Edson Bastos garante que a ordem de suspensão da greve durante a virada do ano que foi dada pela Justiça será obedecida ao pé da letra. A decisão do desembargador José Luiz Serafini foi anunciada na sexta-feira (29), acatando a o pedido de urgência feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes). Em caso de descumprimento, ainda que parcial, a multa diária é de R$ 200 mil.

"Tudo voltou 100% até o meio dia de amanhã. Depois, voltamos a circular com 70% da frota nos horários de pico e 50% nos demais horários", afirma Bastos, que ressalta que ainda não há data para o fim da paralisação, iniciada há cinco dias.

REFORÇO

Uma programação especial para a virada do ano foi preparada pela Ceturb. O serviço noturno do Transcol terá viagens extras nas linhas 568, 563, 831, 837, 845, 854, 613 e 609 hoje (31) e amanhã (1). Também haverá reforço de carros de reserva nos terminais entre as 20h e as 0h de hoje. O serviço noturno convencional estará operando normalmente.

Na Serra, a linha 837 (Nova Almeida / T. Carapina) fará quatro viagens extras, com partidas de Nova Almeida às 0h40, 02h, 03h20 e 04h40. E do Terminal Carapina, haverá saídas às 02h, 03h20, 04h40 e 06h. Já a linha 845 (Costa Bela / T.Jacaraípe) terá dez viagens a mais, entre 04h40 e 06h10 do dia 1º, partindo de Capuba. O ônibus 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe) terá oito viagens a mais, saindo de Praia Grande, das 04h30 até as 06h15 do dia 1º e o 831 (Manguinhos / T. Carapina) terá uma viagem a mais, às 05h.

Em Vila Velha, a linha 613 (Ponta da fruta / T. Itaparica) terá duas viagens extras, saindo do balneário às 04h40 e às 05h. A 609 (Barra do Jucu / T. Itaparica) terá uma viagem a mais, às 04h35. As linhas 563 (T. Carapina / T. Vila Velha, via Bairro República / Terceira Ponte) e 568 (T. Carapina / T. Vila Velha, via T. São Torquato / Camburi) vão realizar 28 viagens extras, cada uma, entre 0h25 e 5h35 do dia 1º.

Também haverá dez linhas de apoio na região da Grande Vitoria, para atender entre 20h30 e 23h40 da noite de hoje. Os carros de reforço estarão em Jardim Camburi, Vila Velha, Carapina, Itaparica, Praia da Costa, Região de Ponta da Fruta, Nova Almeida, Jacaraípe e Laranjeiras.

Os terminais do Transcol contarão com 14 veículos de reserva, que serão acionados caso haja a necessidade, segundo a Ceturb. Além da programação especial, vale lembrar que o serviço noturno convencional funcionará normalmente. As linhas que operam o chamado Bacurau são as seguintes: 563, 567, 568, 634, 664, 665, 667, 668, 735, 774, 775, 776, 777, 835, 836, 837, 838, 841, 899 e 927.