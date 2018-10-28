  • Início
  • Brasil
  • Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 5,5 milhões
Sorteio

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 5,5 milhões

O próximo concurso vai ser realizado na quarta-feira (31)
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 10:34

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas Mega-Sena e o prêmio acumulado para o próximo sorteio, segundo estimativa da Caixa, é R$ 5,5 milhões. O concurso 2.092 foi, realizado na noite desse sábado (27), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Jequié, na Bahia. Os números sorteados foram: 11 - 13 - 15 - 17 - 22 - 27.
A quina teve 175 apostas vencedoras, cada uma vai receber R$ 7.503,65. A quadra, com 6.609 ganhadores, pagará a cada um R$ 283,84.
O concurso 2.093 será realizado na próxima quarta-feira (31). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa, no país. A aposta simples, com apenas seis dezenas, custa R$ 3,50.

