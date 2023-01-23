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Loteria

Nenhum apostador acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 63 milhões

Nenhum sortudo acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (21), e próximo concurso, que será realizado nesta quarta (25), tem prêmio principal estimado em R$ 63 milhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 jan 2023 às 07:42

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 07:42

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
Nenhum apostador acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 63 milhões Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.557 da Mega-Sena sorteadas nesse sábado (21), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.558), que ocorrerá na quarta-feira (25), está estimado em R$ 63 milhões.
Os números sorteados foram 03 – 13 – 16 – 25 – 27 – 33.
A quina teve 261 ganhadores, com prêmio individual de R$ 20.176,41. Acertaram quatro números 16.523 apostadores, que receberão cada um, R$ 455,29.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).

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