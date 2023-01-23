Nenhum apostador acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 63 milhões Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.557 da Mega-Sena sorteadas nesse sábado (21), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.558), que ocorrerá na quarta-feira (25), está estimado em R$ 63 milhões.

Os números sorteados foram 03 – 13 – 16 – 25 – 27 – 33.

A quina teve 261 ganhadores, com prêmio individual de R$ 20.176,41. Acertaram quatro números 16.523 apostadores, que receberão cada um, R$ 455,29.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.