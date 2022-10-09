Nenhum apostador acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 17 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.527 da Mega-Sena sorteadas ontem (8), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.528), que ocorrerá na quinta-feira (13), está estimado em R$ 17 milhões.
Os números sorteados foram 08 – 19 – 29 – 38 – 48 – 56.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).