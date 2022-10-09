Nenhum apostador acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 17 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.527 da Mega-Sena sorteadas ontem (8), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.528), que ocorrerá na quinta-feira (13), está estimado em R$ 17 milhões.

Os números sorteados foram 08 – 19 – 29 – 38 – 48 – 56.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.