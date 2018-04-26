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Manifesto

Índios fazem protesto em Brasília por demarcação de terras

O grupo marchou em direção ao Congresso Nacional

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:09
Vista geral do Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios Crédito: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo/AE
Cerca de 2 mil indígenas fazem manifestação na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira (26) em reivindicação a demarcação de terras. O grupo ocupou várias faixas e trânsito ficou parado.
Para o cacique Marcos da tribo Xukuru, de Pesqueira, em Pernambuco, o grupo tem uma ampla pauta, mas está centrada na demarcação de terras.
"Protestamos contra a PEC 215 que trata da demarcação e o parecer da Advocacia-Geral da União. Esses procedimentos administrativos flexibilizam para que bancadas do Congresso, como a ruralista, questione ou contestem essas demarcações".
O cacique também argumenta que há uma frente coordenada para paralisar as questões indígenas e que muitos índios são criminalizados ou assassinados na luta pela demarcação das áreas.
O ato conta também com apoio do Greenpeace. "Estamos aqui para apoiar o ato, a manifestação, as reclamações de falta de demarcações. Afirmou Márcio Astrine, coordenador de políticas da instituição. Esse ato faz parte da semana de mobilização indígena, que pretende chamar a atenção do governo e autoridades, para questões sensíveis a comunidade".
Houve reforço da Polícia Militar próximo ao Congresso, mas não houve nenhum tipo de confronto. Está prevista uma reunião na AGU às 15 horas.

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