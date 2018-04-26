Índios fazem protesto em Brasília por demarcação de terras

Vista geral do Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios Crédito: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo/AE

Cerca de 2 mil indígenas fazem manifestação na Esplanada dos Ministérios nesta quinta-feira (26) em reivindicação a demarcação de terras. O grupo ocupou várias faixas e trânsito ficou parado.

Para o cacique Marcos da tribo Xukuru, de Pesqueira, em Pernambuco, o grupo tem uma ampla pauta, mas está centrada na demarcação de terras.

"Protestamos contra a PEC 215 que trata da demarcação e o parecer da Advocacia-Geral da União. Esses procedimentos administrativos flexibilizam para que bancadas do Congresso, como a ruralista, questione ou contestem essas demarcações".

O cacique também argumenta que há uma frente coordenada para paralisar as questões indígenas e que muitos índios são criminalizados ou assassinados na luta pela demarcação das áreas.

O ato conta também com apoio do Greenpeace. "Estamos aqui para apoiar o ato, a manifestação, as reclamações de falta de demarcações. Afirmou Márcio Astrine, coordenador de políticas da instituição. Esse ato faz parte da semana de mobilização indígena, que pretende chamar a atenção do governo e autoridades, para questões sensíveis a comunidade".