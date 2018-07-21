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Vídeo

Índio de tribo dizimada vive em completo isolamento há 22 anos

Funai divulgou vídeo que mostra o homem, que tem aparentemente 55 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 23:28

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 23:28

Vídeo único mostra o último índio da Terra Indígena Crédito: Funai
Ele não tem nome, família, nem companheiros. Passou os últimos 22 anos em completo isolamento, após seu grupo ser dizimado em conflitos de terra numa região remota no sul do estado de Rondônia. Conhecido como índio do buraco  por escavar covas de aproximadamente três metros de profundidade nas palhoças onde vive , é o último habitante da Terra Indígena Tanaru, uma área florestal de uso restrito com 80 km² encravada entre cinco fazendas de pasto e agricultura mecanizada. Arredio e traumatizado, foge ao perceber a presença dos agentes que fazem o monitoramento. Em apenas uma oportunidade foi filmado, e o vídeo acaba de ser divulgado pela Funai (Fundação Nacional do Índio).
Altair Algayer, coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé (FPE Guaporé), conta que os primeiros relatos sobre a presença de um grupo indígena isolado na região surgiram na década de 1970. Por causa de conflitos com grileiros, madeireiros e fazendeiros, esse povo era constantemente forçado a se mudar e seus integrantes foram morrendo. Após um ataque em 1995, o grupo que já era pequeno  segundo relatos, formado por apenas seis membros  foi reduzido a apenas uma pessoa, o índio do buraco.

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