Índio de tribo dizimada vive em completo isolamento há 22 anos

Ele não tem nome, família, nem companheiros. Passou os últimos 22 anos em completo isolamento, após seu grupo ser dizimado em conflitos de terra numa região remota no sul do estado de Rondônia. Conhecido como índio do buraco  por escavar covas de aproximadamente três metros de profundidade nas palhoças onde vive , é o último habitante da Terra Indígena Tanaru, uma área florestal de uso restrito com 80 km² encravada entre cinco fazendas de pasto e agricultura mecanizada. Arredio e traumatizado, foge ao perceber a presença dos agentes que fazem o monitoramento. Em apenas uma oportunidade foi filmado, e o vídeo acaba de ser divulgado pela Funai (Fundação Nacional do Índio).