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Fora da disputa

'Não vou apontar ninguém para sucessão', diz PH ao declinar de reeleição

'Não cabe a mim apontar ninguém. Não articulei para ninguém', disse o governador em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (10)

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 11:49
Governador Paulo Hartung, em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta Crédito: Bernardo Coutinho
Após anunciar que não será candidato à reeleição nesta segunda-feira (9), o governador do Estado Espírito Santo, Paulo Hartung, afirmou que não vai apontar ninguém para a sucessão dele no governo. Nesta terça-feira (10) pela manhã, Hartung concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no Palácio Anchieta.
"Pesquisas mostram que o governo vem num crescer de aprovação e satisfação. Os capixabas me deram três oportunidades para passar o bastão. Quem vai escolher é a população. Não cabe a mim apontar ninguém. Não articulei para ninguém. Não entrem em barca furada de ninguém. Acho que vou entregar o governo mais organizado do país. Não é papel de liderança botar dedão pra dizer que o caminho tem que ser esse ou aquele", disse.
Questionado sobre participar da campanha de algum candidato, respondeu: "Depende. Posso participar da campanha de alguém. Mas isso tem tempo para decidir. Não sei nem quem vai ser candidato".
Hartung adiantou também que está escrevendo um livro. "Quase pronto. Sobre o período de governo nosso". Veja abaixo outros pontos da conversa. 
REELEIÇÃO
"A decisão veio quando resolvi disputar a terceira eleição. Não sou precipitado. O tempo é esse, a hora de tomar decisões é agora. Convenções vão ser tomadas agora. Agora é que tem que tomar decisão. O tempo é certo. Não tem ninguém (outros pré-candidatos) reclamando de tempo. Tinha muita gente que queria que eu tentasse a reeleição e sou grato a isso."
POSSIBILIDADE DE MUDAR DE PLANOS 
"Decisão não pode ser revista. Claro que não. Essas inaugurações foram a chance de outras lideranças estarem ao meu lado, a hora que eu tinha que estar junto, era a chance dessas lideranças estarem junto comigo. Tem gente que interpretou errado."
GESTÃO
"Estou feliz com o governo. Equipe nossa muito técnica. Atravessamos o pior quadro da história econômica do Brasil. Com tudo isso, nós chegamos ao final do governo diferente do Brasil. O Espírito Santo está organizado nas contas e no prover de políticas públicas: Escola Viva, Rede Cuidar, Ocupação Social, Programa de Barragens."
MANDATOS
"Três mandatos é exagero. Valorizo quem deu valor ao governo, a nossa base na assembleia e a rede de prefeitos. Mas sou o único governador eleito por voto com três mandatos."
Com informações de Rafael Silva Freitas

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