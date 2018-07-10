'Não vou apontar ninguém para sucessão', diz PH ao declinar de reeleição

Governador Paulo Hartung, em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta Crédito: Bernardo Coutinho

Após anunciar que não será candidato à reeleição nesta segunda-feira (9) , o governador do Estado Espírito Santo, Paulo Hartung, afirmou que não vai apontar ninguém para a sucessão dele no governo. Nesta terça-feira (10) pela manhã, Hartung concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no Palácio Anchieta.

"Pesquisas mostram que o governo vem num crescer de aprovação e satisfação. Os capixabas me deram três oportunidades para passar o bastão. Quem vai escolher é a população. Não cabe a mim apontar ninguém. Não articulei para ninguém. Não entrem em barca furada de ninguém. Acho que vou entregar o governo mais organizado do país. Não é papel de liderança botar dedão pra dizer que o caminho tem que ser esse ou aquele", disse.

Questionado sobre participar da campanha de algum candidato, respondeu: "Depende. Posso participar da campanha de alguém. Mas isso tem tempo para decidir. Não sei nem quem vai ser candidato".

Hartung adiantou também que está escrevendo um livro. "Quase pronto. Sobre o período de governo nosso". Veja abaixo outros pontos da conversa.

REELEIÇÃO

"A decisão veio quando resolvi disputar a terceira eleição. Não sou precipitado. O tempo é esse, a hora de tomar decisões é agora. Convenções vão ser tomadas agora. Agora é que tem que tomar decisão. O tempo é certo. Não tem ninguém (outros pré-candidatos) reclamando de tempo. Tinha muita gente que queria que eu tentasse a reeleição e sou grato a isso."

POSSIBILIDADE DE MUDAR DE PLANOS

"Decisão não pode ser revista. Claro que não. Essas inaugurações foram a chance de outras lideranças estarem ao meu lado, a hora que eu tinha que estar junto, era a chance dessas lideranças estarem junto comigo. Tem gente que interpretou errado."

GESTÃO

"Estou feliz com o governo. Equipe nossa muito técnica. Atravessamos o pior quadro da história econômica do Brasil. Com tudo isso, nós chegamos ao final do governo diferente do Brasil. O Espírito Santo está organizado nas contas e no prover de políticas públicas: Escola Viva, Rede Cuidar, Ocupação Social, Programa de Barragens."

MANDATOS

"Três mandatos é exagero. Valorizo quem deu valor ao governo, a nossa base na assembleia e a rede de prefeitos. Mas sou o único governador eleito por voto com três mandatos."