Não temos outro caminho fora a democracia, diz Armínio Fraga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua fala nesta quinta-feira (11), o economista e ex-Presidente do Banco Central do Brasil Armínio Fraga disse o Brasil não tem outro caminho que não a democracia.

"Falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país que nós não temos outro caminho que não o da libedade, da democracia, da Justiça", disse o ex-presidente so Banco Central Armínio Fraga.

"As sociedades mais prósperas do planeta são todas democracias", seguiu.

Fraga chamou a situação atual de esdrúxula e defendeu a democracia e a liberdade. "É uma situação esdrúxula essa, mas toda nossa energia, toda nossa coragem tem que ficar neste momento concentrada em salvar o que foi conquistado ao longo dos anos, que é a base para o nosso futuro", disse.