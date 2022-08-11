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Folha de São Paulo

Não temos outro caminho fora a democracia, diz Armínio Fraga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua fala nesta quinta-feira (11), o economista e ex-Presidente do Banco Central do Brasil Armínio Fraga disse o Brasil não tem outro caminho...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 07:49

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 07:49

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua fala nesta quinta-feira (11), o economista e ex-Presidente do Banco Central do Brasil Armínio Fraga disse o Brasil não tem outro caminho que não a democracia.
"Falo com toda a convicção de quem pensa 24 horas por dia no nosso país que nós não temos outro caminho que não o da libedade, da democracia, da Justiça", disse o ex-presidente so Banco Central Armínio Fraga.
"As sociedades mais prósperas do planeta são todas democracias", seguiu.
Fraga chamou a situação atual de esdrúxula e defendeu a democracia e a liberdade. "É uma situação esdrúxula essa, mas toda nossa energia, toda nossa coragem tem que ficar neste momento concentrada em salvar o que foi conquistado ao longo dos anos, que é a base para o nosso futuro", disse.
"Viva a democracia, viva a liberdade", concluiu Fraga.

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