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Folha de São Paulo

Não queremos sentir saudade da nossa democracia, diz presidente da OAB-SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Nesse momento a sociedade pede que a democracia fique, que não se vá, não nos abandone", disse a presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini, dur...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 08:03

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 08:03

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Nesse momento a sociedade pede que a democracia fique, que não se vá, não nos abandone", disse a presidente da OAB-SP, Patrícia Vanzolini, durante ato para leitura da carta pró-democracia na Faculdade de Direito da USP, nesta quinta-feira (11). "Fora da democracia com direitos não se consegue meios para que uma sociedade complexa possa se desenvolver."
Disse que a sociedade pode contar com a advocacia e com a OAB. "Nós não aceitaremos retrocesso, nós não seremos asfixiados, nós não seremos saudosos".
Falou ainda em canto sedutor dos autoritarismo e que ele encontra espaço naqueles que não viveram sem democracia. "Hoje, a hora é de reafirmação. É a hora de falar para gerações mais novas, para que os nativos da democracia, que cresceram sem o autoritarismo, percebam e valorizem tudo o que nós temos", seguiu ela.
"Só se sente falta de algo ou de alguém quem já perdeu. Afinal, a saudade é a presença dos ausentes. Não queremos sentir saudade da nossa democracia, por isso não podemos sequer flertar com a sua ausência".
"Democracia para o corpo social é como oxigênio para o corpo humano, nós não vemos não sentimos o oxigênio, mas percebemos sua importância quando falta, e sem ele ficamos asfixiados."

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