'Não posso virar Jairzinho paz e amor no segundo turno', diz Bolsonaro

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o presidenciável do PSL,, disse que não se pode continuar com a política implantada pelo. Indagado sobre o mercado financeiro estar animado com o resultado que ele teve nas urnas e se Paulo Guedes terá espaço pra falar de suas propostas, Bolsonaro disse que a ideia é estar ao lado de Guedes; "Quando ele falou defoi um ato falho dele, ninguém quer, não volta porque é um imposto injusto. Vi Alckmin [candidato do PSDB,] dar pancada em mim. Pedi proter cuidado com as palavras", emendou.