Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Não posso virar Jairzinho paz e amor no segundo turno', diz Bolsonaro
Rótulos

'Não posso virar Jairzinho paz e amor no segundo turno', diz Bolsonaro

Bolsonaro defende Paulo Guedes e diz que foi ato falho dele falar em recriação da CPMF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 13:36

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 13:36

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Ap Fotos/Guilherme Rodrigues
Em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, disse que não se pode continuar com a política implantada pelo PT. Indagado sobre o mercado financeiro estar animado com o resultado que ele teve nas urnas e se Paulo Guedes terá espaço pra falar de suas propostas, Bolsonaro disse que a ideia é estar ao lado de Guedes; "Quando ele falou de CPMF foi um ato falho dele, ninguém quer, não volta porque é um imposto injusto. Vi Alckmin [candidato do PSDB, Geraldo Alckmin] dar pancada em mim. Pedi pro Mourão ter cuidado com as palavras", emendou.
Segundo o capitão da reserva, Guedes quer diminuir o número de impostos. "Da minha parte, não volta CPMF, porque acho que é imposto injusto." Bolsonaro afirmou que esteve com Guedes domingo, 7, e estará com ele na terça-feira, 9.
Bolsonaro disse ainda que não terá o rótulo de "Jairzinho paz e amor" nessa campanha. E afirmou que ao falar que a filha foi resultado de uma fraquejada, "foi uma brincadeira".
Depois de descartar esse rótulo, Bolsonaro disse novamente que não concorda com o que classificou de "kit gay" nas escolas. "Não podemos achar que os gays podem ter superpoderes", disse na entrevista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados